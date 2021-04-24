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Spotify nedir, ücretli mi? Spotify nasıl çalışır?

Tüm dünyaca bilinen ve kullanılan müzik programı Spotify, ücretsiz kullanılabilir mi merak konusu oldu. Müzik dinlemenin yanı sıra video aktarma işlemi de yapılabilen Spotify'ın nasıl bir uygulama olduğu merak ediliyor. Spotify ücretsiz kullanılabilir mi? Tüm cevaplar haberimizde yer almaktadır.

24 Nisan 2021 Cumartesi 23:37
Spotify nedir, ücretli mi? Spotify nasıl çalışır?
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Spotify nedir? Ücretli mi?

2008 yılından itibaren birden fazla ülkede kullanılan online müzik platformudur. Milyonlarca kişinin kullandığı uygulama, merak edildi. Spotify ücretli mi? Nasıl kullanılır? Spotify nedir? 

Spotify nedir?

Dünyaca bilinen ve kullanılan uygulama, milyonlarca şarkı ve diğer içeriklere ulaşımı sağlamaktadır. Dijital müzik,podcast ve video aktarma işlemleri yapılabilmektedir. 

Spotify ücretli mi?

Belirli kısıtlamalar ile bu platform ücretsiz bir şekilde kullanılabilmektedir. Öneğin Spotify’ı bilgisayarınıza ya da telefonunuza kurarak kullanabilirsiniz ancak bazı kısıtlamalar ile de karşı karşıya kalabilirsiniz. İlk olarak istenilen parça dinlenilmez. Albümden bir parça çalındığı zaman geçişler sıra ile ya da istenildiği gibi olmaz. Şarkılar karışık bir halde çalınır. Ayrıca şarkı dinlenirken birden fazla reklamıda dinlemek zorunda kalabilirsiniz. Yüksek ses ile şarkı dinlerken, tam şarkıya dalmışken bir anda reklam ile canınız sıkılabilir. Uygulamayı çevrimdışı olarak kullanamazsınız. Bu yüzden uygulamayı kullanmak için intenetinizin olması gereklidir. Ses kalitesi de bunların yanında başka bir etkendir. Premium üyelerden farklı olarak Spotify’ı ücretsiz kullanan kişilere en yüksek ses kalitesi sunulmamaktadır. Tüm bunlara rağmen yine de uygulamayı ücretsiz kullanabilirsiniz. 

Premium üyelik ise belirli bir para karşılığında olmaktadır. Sayılan tüm bu olumsuz durumları premium üyeler yaşamamaktadır. Aboneliğin bedeli ise aylık 13,99 TL’dir.




Son Güncelleme: 24.04.2021 23:37
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Anahtar Kelimeler:
SpotifyMüzikUygulama
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