Spotify neden açılmıyor? Spotify çöktü mü?

Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan dijital müzik platformu Spotify, Avrupa ve ötesindeki birçok ülkede kısa süreli olarak çöktü. Müzik akışının durmasından kullanıcılar olumsuz etkilenirken, Spotify’dan açıklama geldi.

Spotify’ın çökme durumu pek alışık olunmayan bir hadise olsa da geçtiğimiz Ağustos ayında da şirketin TLS sertifikasını yenilememesi nedeniyle aynı olay yaşanmıştı. Ancak bugünküsorununun kaynağı bununla bağlantılı değil.

Ülkemizin de etkilendiği sorun karşısında Spotify, ‘’Bir şeyler doğru çalışmıyor ve bu sorunu araştırıyoruz. Raporlarınız için teşekkürler!’’ açıklamasını yaptı. Erişim sorununun devam etmesiyle Spotify bir kez daha açıklama yaparak, sahne arkasında değişiklikler yapıldığını ve kısa sürede sistemin normale döneceğini bildirdi.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!