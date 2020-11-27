Spotify neden açılmıyor? Spotify çöktü mü?

Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan dijital müzik platformu Spotify, Avrupa ve ötesindeki birçok ülkede kısa süreli olarak çöktü. Müzik akışının durmasından kullanıcılar olumsuz etkilenirken, Spotify’dan açıklama geldi.
Spotify çöktü!
Ülkemizin de etkilendiği sorun karşısında Spotify, ‘’Bir şeyler doğru çalışmıyor ve bu sorunu araştırıyoruz. Raporlarınız için teşekkürler!’’ açıklamasını yaptı. Erişim sorununun devam etmesiyle Spotify bir kez daha açıklama yaparak, sahne arkasında değişiklikler yapıldığını ve kısa sürede sistemin normale döneceğini bildirdi.
Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!— Spotify Status (@SpotifyStatus) Kasım 27, 2020
Son Güncelleme: 27.11.2020 17:23