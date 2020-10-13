Spotify kapanmayacak! Türkiye'de temsilcilik açmayı onayladı

RTÜK, intenet üzerinden yayın lisansı olmadan yayın hizmeti veren Netflix, Amazon Prime ve Spotify’e süre mühleti vermişti. RTÜK, Spotify’a yayın lisanslı alma taahhüdü vermek için 72 saat süre vermişti.

72 saat süre verilmişti

Türkiye temsilciliği bulunmayan Spotify, RTÜK yetkilileri ile yaptığı görüşmede yayın lisansı alacağını taahhüt etti. Türkiye pazarını kaybetmek istemeyen müzik devi, Türkiye’de de temsilcilik açacak.

RTÜK’ün yaptığı son dakika açıklamalarında lisans başvurusunda bulunmayan platformlar belirtilmiş ve bu platformlar için 72 saat süre verilmişti. Dünyanın en fazla kullanılan müzik dinleme platformlarından Spotify’ın lisans almaması halinde kapatılacağı belirtiliyordu.