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Spotify kapanmayacak! Türkiye'de temsilcilik açmayı onayladı

RTÜK, internet üzerinden yayın lisansı olmadan faaliyet gösteren Spotify'e 72 saat mühlet vermişti. Müzik devi, Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederek hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

13 Ekim 2020 Salı 19:53
Spotify kapanmayacak! Türkiye'de temsilcilik açmayı onayladı
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RTÜK, intenet üzerinden yayın lisansı olmadan yayın hizmeti veren Netflix, Amazon Prime ve Spotify’e süre mühleti vermişti. RTÜK, Spotify’a yayın lisanslı alma taahhüdü vermek için 72 saat süre vermişti.


Türkiye temsilciliği bulunmayan Spotify, RTÜK yetkilileri ile yaptığı görüşmede yayın lisansı alacağını taahhüt etti. Türkiye pazarını kaybetmek istemeyen müzik devi, Türkiye’de de temsilcilik açacak.

72 saat süre verilmişti

RTÜK’ün yaptığı son dakika açıklamalarında lisans başvurusunda bulunmayan platformlar belirtilmiş ve bu platformlar için 72 saat süre verilmişti. Dünyanın en fazla kullanılan müzik dinleme platformlarından Spotify’ın lisans almaması halinde kapatılacağı belirtiliyordu.



Son Güncelleme: 13.10.2020 19:53
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