Spotify hesabını iptal etmenin yolları nelerdir?

Spotify hesabınızı iptal etmek için sadece birkaç adım atmanız yeterli ve işinizi kolayca tamamlayabilirsiniz. Spotify hesabınızı iptal etmek için önce resmi Spotify web sitesine giriş yapmalısınız. Kişisel bilgilerinizi doğruladıktan sonra, işin geri kalanını resmi Spotify web sitesinde halledebilirsiniz. Spotify hesabını iptal etmek isteyen kullanıcıların takip etmesi gereken iptal adımları şu şekilde:

Https://www.spotify.com/tr/about-us/contact/ bağlantısını tıklayarak sayfayı açın.

Açılan sayfada "İletişim Formu" bağlantısını tıklayın.

Karşılaşılan seçeneklerde "hesap" bölümünü girin.

Bu sayfada gösterilen eylemlerde "Spotify hesabımı kalıcı olarak kapatmak istiyorum" u tıklayın.

Bu seçeneği tıkladıktan sonra, bir sonraki sayfada "Hesabı Kapat" düğmesini göreceksiniz. Spotify hesabınızı kapatmanın son aşamasına girmek için bu düğmeyi tıklayın.

Son aşamada sistem size Spotify hesabınızı neden kapatmak istediğinizi soracaktır. Hesabınızı neden kapatmak istediğinizi kısaca açıkladıktan sonra lütfen "Soru Gönder" seçeneğini seçin ve işlemi tamamlayın.

Bu adımları sırasıyla takip ettikten sonra Spotify hesabımızı kapatacaksınız. Ayrıca Spotify hesabınızı ücretsiz seçenekler yerine premium seçeneklerle kullanıyorsanız hesabı kapatmadan önce Spotify premium üyeliğini kapatmanız gerektiğini unutmayın.

Spotify Hesap Kapatma İşlemi ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Spotify hesabını kapatmak istiyorsan hesabını kapatman ve yaklaşan etkinlikler hakkında bilgi edinmen gerekir. Öneğin Spotify hesabınızı iptal ettiğinizde kapattığınız hesabın kullanıcı adı da tamamen kaybolacaktır. Yani yeni bir Spotify hesabı açsanız bile kapattığınız hesapta kullanılan kullanıcı adını kullanamayacaksınız. Kullanıcı adı artık tamamen kaybolacaktır.

Spotify hesabını kapattıktan sonra, gerekli Spotify hesabındaki tüm çalma listeleri ve müzikler kaybolacak.

Kapatıldığında, Spotify profilindeki çalma listesi de kaybolur.

Aynı zamanda sahip olduğunuz tüm takipçileriniz sıfırlanacaktır.

Spotify hesabını kapattıktan sonra kaybolacak diğer seçenekler ise şu şekilde:

Spotify hesabınızı kapatırken karşılaşacağınız durum yukarıdaki gibidir. Bu nedenle hesabı kapatmadan önce yukarıdaki durumu okumanız ve bu riskleri alarak hesabı kapatmanız önerilir.

Spotify Hesap Kapatma İşlemi Geri Alınabilir Mi?

Spotify hesabını kapattıktan sonra Spotify, hesabınızı geri yükleyip geri yükleyemeyeceği konusunda net bilgi vermedi. Dolayısıyla bu soruya net bir cevap vermek imkansızdır. Ancak bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre Spotify hesabınızı kapattıktan sonra 2 hafta içinde hesabınızı yeniden etkinleştirme fırsatınız var. Bunu yapmak için, kapatılan hesabın kullanıcı adı ve şifresiyle Spotify uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Diğer bir deyişle, hesabınızı kapattıktan sonraki 2 hafta içinde tekrar giriş yapacak ve kişisel verilerinizi geri yükleyeceksiniz. Ancak, hesabınızı kapattıktan 2 hafta sonra hesabınız kalıcı olarak silinecek ve hesabınıza kullanıcı adı ve şifrenizle girseniz bile hesabınız yeniden etkinleştirilmeyecektir.

Spotify Hesap Kapatma İşlemi Ücretli Midir?

Bazı durumlarda Spotify hesabınızı kapattığınızda belirli bir miktar ödemeniz gerekebilir. Ancak Spotify hesabınızı kapattığınız için bu tutarı ödemenize gerek yok. Bu durumla karşılaşmanızın nedeni, Spotify hesabınızı kapattığınız tarihin hesap geçiş dönemine yaklaşmasıdır. Yani Spotify hesabınızı iptal ettiğinizde, hesabı kapatmak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Kullanmakta olduğunuz Spotify hesabı premium üye ise, hesabı kapatırken herhangi bir ücret ödememek için takas tarihinden en az birkaç gün önce hesabı kapatmanız önerilir. Aksi takdirde gelecek ay prim kullanım ücretini ödemeniz gerekecektir.