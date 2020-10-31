İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

Spotify hesabını iptal etmenin yolları nelerdir?

Spotify Hesabınızı nasıl iptal edebilirsiniz? Spotify Hesabınızı Kapattırma İşlemleri hakkında ipuçları nelerdir? Spotify Hesabınızı Kapattıktan sonra tekrar açabilir miyim? Spotify Hesabını sonlandırma işlemleri paralı mıdır ? Spotify hesabını kapatmak isteyenlerin merak ettikleri detayları haberimizde açıkladık.

31 Ekim 2020 Cumartesi 10:24
Spotify hesabını iptal etmenin yolları nelerdir?
Takip Et:

Spotify hesabınızı iptal etmek için sadece birkaç adım atmanız yeterli ve işinizi kolayca tamamlayabilirsiniz. Spotify hesabınızı iptal etmek için önce resmi Spotify web sitesine giriş yapmalısınız. Kişisel bilgilerinizi doğruladıktan sonra, işin geri kalanını resmi Spotify web sitesinde halledebilirsiniz. Spotify hesabını iptal etmek isteyen kullanıcıların takip etmesi gereken iptal adımları şu şekilde:

  • Https://www.spotify.com/tr/about-us/contact/ bağlantısını tıklayarak sayfayı açın.
  • Açılan sayfada "İletişim Formu" bağlantısını tıklayın.
  • Karşılaşılan seçeneklerde "hesap" bölümünü girin.
  • Bu sayfada gösterilen eylemlerde "Spotify hesabımı kalıcı olarak kapatmak istiyorum" u tıklayın.
  • Bu seçeneği tıkladıktan sonra, bir sonraki sayfada "Hesabı Kapat" düğmesini göreceksiniz. Spotify hesabınızı kapatmanın son aşamasına girmek için bu düğmeyi tıklayın.
  • Son aşamada sistem size Spotify hesabınızı neden kapatmak istediğinizi soracaktır. Hesabınızı neden kapatmak istediğinizi kısaca açıkladıktan sonra lütfen "Soru Gönder" seçeneğini seçin ve işlemi tamamlayın.

Bu adımları sırasıyla takip ettikten sonra Spotify hesabımızı kapatacaksınız. Ayrıca Spotify hesabınızı ücretsiz seçenekler yerine premium seçeneklerle kullanıyorsanız hesabı kapatmadan önce Spotify premium üyeliğini kapatmanız gerektiğini unutmayın.

Spotify Hesap Kapatma İşlemi ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Spotify hesabını kapatmak istiyorsan hesabını kapatman ve yaklaşan etkinlikler hakkında bilgi edinmen gerekir. Öneğin Spotify hesabınızı iptal ettiğinizde kapattığınız hesabın kullanıcı adı da tamamen kaybolacaktır. Yani yeni bir Spotify hesabı açsanız bile kapattığınız hesapta kullanılan kullanıcı adını kullanamayacaksınız. Kullanıcı adı artık tamamen kaybolacaktır.


Spotify hesabını kapattıktan sonra kaybolacak diğer seçenekler ise şu şekilde:

  • Spotify hesabını kapattıktan sonra, gerekli Spotify hesabındaki tüm çalma listeleri ve müzikler kaybolacak.
  • Kapatıldığında, Spotify profilindeki çalma listesi de kaybolur.
  • Aynı zamanda sahip olduğunuz tüm takipçileriniz sıfırlanacaktır.

Spotify hesabınızı kapatırken karşılaşacağınız durum yukarıdaki gibidir. Bu nedenle hesabı kapatmadan önce yukarıdaki durumu okumanız ve bu riskleri alarak hesabı kapatmanız önerilir.

Spotify Hesap Kapatma İşlemi Geri Alınabilir Mi?

Spotify hesabını kapattıktan sonra Spotify, hesabınızı geri yükleyip geri yükleyemeyeceği konusunda net bilgi vermedi. Dolayısıyla bu soruya net bir cevap vermek imkansızdır. Ancak bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre Spotify hesabınızı kapattıktan sonra 2 hafta içinde hesabınızı yeniden etkinleştirme fırsatınız var. Bunu yapmak için, kapatılan hesabın kullanıcı adı ve şifresiyle Spotify uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Diğer bir deyişle, hesabınızı kapattıktan sonraki 2 hafta içinde tekrar giriş yapacak ve kişisel verilerinizi geri yükleyeceksiniz. Ancak, hesabınızı kapattıktan 2 hafta sonra hesabınız kalıcı olarak silinecek ve hesabınıza kullanıcı adı ve şifrenizle girseniz bile hesabınız yeniden etkinleştirilmeyecektir.

Spotify Hesap Kapatma İşlemi Ücretli Midir?

Bazı durumlarda Spotify hesabınızı kapattığınızda belirli bir miktar ödemeniz gerekebilir. Ancak Spotify hesabınızı kapattığınız için bu tutarı ödemenize gerek yok. Bu durumla karşılaşmanızın nedeni, Spotify hesabınızı kapattığınız tarihin hesap geçiş dönemine yaklaşmasıdır. Yani Spotify hesabınızı iptal ettiğinizde, hesabı kapatmak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Kullanmakta olduğunuz Spotify hesabı premium üye ise, hesabı kapatırken herhangi bir ücret ödememek için takas tarihinden en az birkaç gün önce hesabı kapatmanız önerilir. Aksi takdirde gelecek ay prim kullanım ücretini ödemeniz gerekecektir.



Son Güncelleme: 31.10.2020 10:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SpotifyHesap Kapatma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google artık Apple'ın varsayılan arama motoru olmayabilir!
Google artık Apple'ın varsayılan arama motoru olmayabilir!
IPhone 12 ailesinin satışa sunuluşuna sayılı günler kaldı! Iphone 12 fiyatı ve özellikleri
IPhone 12 ailesinin satışa sunuluşuna sayılı günler kaldı! Iphone 12 fiyatı ve özellikleri
PlayStation Plus Kasım ayında 3 harika oyunu ücretsiz veriyor!
PlayStation Plus Kasım ayında 3 harika oyunu ücretsiz veriyor!
Samsung ve Sony, ABD'den aldıkları lisans ile Huawei'yle ticaret yapabilecekler!
Samsung ve Sony, ABD'den aldıkları lisans ile Huawei'yle ticaret yapabilecekler!
Beklenen Honda N-One yeni tasarımıyla dikkatleri çekti!
Beklenen Honda N-One yeni tasarımıyla dikkatleri çekti!
Aspark Owl elektrikli arabanın fiyatı cep yakıyor!
Aspark Owl elektrikli arabanın fiyatı cep yakıyor!

Popüler Haberler

Aile Bakanlığı başvuru yapan vatandaşlara 1460 TL yardım vereceğini açıkladı!
31 Ekim 2020 Cumartesi Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 31 Ekim 2020 Cumartesi Koronavirüs sonuçları
Deprem nedeniyle yayınlanmıyacak programlar hangileri? Gönül Dağı ve İbo Show, neden yok?
Gönül Dağı reyting sonuçları nasıl? TRT 1 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
GS Ankaragücü maçında Belhanda neden yok, cezalı mı?
Gönül Dağı dizisi Zahide karakteri kimdir? Ecem Özkaya'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Gerçek adı nedir? Nihal Menzil nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher karakterini kim canlandırıyor? Cengiz Bozkurt kimdir?
Çocukluk Nene kimdir? İpek Çiçek hakkında bilgiler
Gönül Dağı Serdar karakterini kim canlandırıyor? Utku Ateş kimdir?
LC Waikiki personel alımı şartları ve Çalışma şartları
ALES Kaçta başlayıp kaçta bitecek? Son ALES'e sayılı gün! 2019'un son ALES'i yarın yapılıyor!
Kırkpınar 2019 güreşleri hangi kanaldan yayınlanıyor? 658. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri
Kadın Polis olma şartları nelerdir? Kimler kadın polis olabilir?
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Taner ve Aslı kimdir? Yeni hafta yarışmacıları Taner ve Aslı hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Gevher Hatun karakteri kimdir? Leyla Feray nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Taner karakterini kim canlandırıyor? Berk Atan kimdir?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
E Tebligat Sistemi Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gönül Dağı dizisinde Dilek'in nişanlısı geldi, ortalık karıştı!
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.