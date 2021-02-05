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SpaceX’in Falcon 9 uzay roketi başarılı bir şekilde kalkışını tamamladı

Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü üzerinden fırlatılan Falcon 9 uzay roketi başarılı bir şekilde 60 adet Starlink uydusunu taşımayı başardı. Bu sayede SpaceX bir uzay macerasını daha başarıyla tamamlamış oldu.

05 Şubat 2021 Cuma 00:07
SpaceX’in Falcon 9 uzay roketi başarılı bir şekilde kalkışını tamamladı
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ABD’nin Kalifoniya eyaletinde 2002 yılında kurulan SpaceX uzay ile alakalı başarılarında sınır tanımıyor. Elon Musk’ın CEO’su olduğu bu şirket günümüzün en başarılı uzay taşımacılığı şirketlerinden birisi. Falcon 9 uzay roketi ile 60 adet Starlink uydusunu uzaya ulaştırmayı planlayan SpaceX görevinde başarılı oldu. Falcon 9 uzay roketinin 1.evre roketi ana gövdeden başarıyla ayrıldı. Bu haberden sonra SpaceX, Falcon 9’un görevini başarıyla tamamladığını aktardı. 

 

Bugün 60 adet Starlink uydusunu uzaya ulaştırmayı başaran SpaceX, toplamda Falcon 9 ile birlikte 5. fırlatma görevini gerçekleştirmiş sayıldı. Starlink uzun süredir yürüttüğü fırlatma görevleri sonucunda toplam binden fazla Starlink uydusunu uzaya yerleştirmiş sayıldı. SpaceX hedef rakamın 1400 uydu olduğunu ve daha fazla uydu yerleştirmeyi planladığını dile getirdi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:07
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Anahtar Kelimeler:
SpaceXCape Canaveral Hava Kuvvetleri ÜssüFalcon 9StarlinkUzay
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