SpaceX’in Falcon 9 uzay roketi başarılı bir şekilde kalkışını tamamladı

ABD’nin Kalifoniya eyaletinde 2002 yılında kurulan SpaceX uzay ile alakalı başarılarında sınır tanımıyor. Elon Musk’ın CEO’su olduğu bu şirket günümüzün en başarılı uzay taşımacılığı şirketlerinden birisi. Falcon 9 uzay roketi ile 60 adet Starlink uydusunu uzaya ulaştırmayı planlayan SpaceX görevinde başarılı oldu. Falcon 9 uzay roketinin 1.evre roketi ana gövdeden başarıyla ayrıldı. Bu haberden sonra SpaceX, Falcon 9’un görevini başarıyla tamamladığını aktardı.

Bugün 60 adet Starlink uydusunu uzaya ulaştırmayı başaran SpaceX, toplamda Falcon 9 ile birlikte 5. fırlatma görevini gerçekleştirmiş sayıldı. Starlink uzun süredir yürüttüğü fırlatma görevleri sonucunda toplam binden fazla Starlink uydusunu uzaya yerleştirmiş sayıldı. SpaceX hedef rakamın 1400 uydu olduğunu ve daha fazla uydu yerleştirmeyi planladığını dile getirdi.

