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SpaceX uzaya turist gönderiyor

Japonyalı milyarder Yusaku Maezawa, Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilecek ilk uzay turisti olmaya hazırlanıyor. Başarılı milyarder kendisiyle beraber uzaya gelecek sekiz kişiyi belirlemeye çalışıyor.

04 Mart 2021 Perşembe 12:21
SpaceX uzaya turist gönderiyor
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Elon Musk‘ın sahibi olduğu SpaceX firması bir ilki gerçekleştiriyor. Uzaya gidecek ilk turist Japonyalı milyarder Yusaku Maezawa olacak. Uzaya çıkacak ilk turist olan bu kişi, çok zengin bir milyarder olarak kayıtlara geçiyor. Başarılı milyarder sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre kendisiyle beraber uzaya sekiz kişiyi daha götüreceğini söyledi. Buna göre bu sekiz kişinin araştırmalarının yaptığını söyleyen zengin iş adamı, belli şartları taşıyan bazı kişilerin onunla beraber geleceğini söyledi. Elon Musk ise uzaya çıkmanın çok büyük bir maliyet gerektirdiğini, ilk kez böyle bir uygulama yapacaklarını, eğer bu uygulama başarılı olursa her yıl belli sayıda bazı turistleri uzaya çıkartarak onları keyifli anlar yaşatmak istediklerini söyledi. Uzay turisti uygulaması Dünya tarihinde bir ilk olarak dikkat çekiyor. Daha önce birçok kez gündeme gelen uygulama çok yakın bir zamanda ilk kez yürürlüğe girecek.



Son Güncelleme: 04.03.2021 12:21
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Anahtar Kelimeler:
SpaceXElon MuskYusaku Maezawa
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