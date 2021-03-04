SpaceX uzaya turist gönderiyor

‘ın sahibi olduğufirması bir ilki gerçekleştiriyor. Uzaya gidecek ilk turist Japonyalı milyarderolacak. Uzaya çıkacak ilk turist olan bu kişi, çok zengin bir milyarder olarak kayıtlara geçiyor. Başarılı milyarder sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre kendisiyle beraber uzaya sekiz kişiyi daha götüreceğini söyledi. Buna göre bu sekiz kişinin araştırmalarının yaptığını söyleyen zengin iş adamı, belli şartları taşıyan bazı kişilerin onunla beraber geleceğini söyledi. Elon Musk ise uzaya çıkmanın çok büyük bir maliyet gerektirdiğini, ilk kez böyle bir uygulama yapacaklarını, eğer bu uygulama başarılı olursa her yıl belli sayıda bazı turistleri uzaya çıkartarak onları keyifli anlar yaşatmak istediklerini söyledi. Uzay turisti uygulaması Dünya tarihinde bir ilk olarak dikkat çekiyor. Daha önce birçok kez gündeme gelen uygulama çok yakın bir zamanda ilk kez yürürlüğe girecek.