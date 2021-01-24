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SpaceX uzaya 143 uydu gönderme projesini erteledi!

SpaceX tarafından yapılan son dakika açıklamalarında Dünya yörüngesine yerleştirilecek olan 143 uydu projesinin fırlatma işlemlerinin ertelendiği açıklandı. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi projenin neden ertelendiğini araştırmaya başladı.

24 Ocak 2021 Pazar 16:02
SpaceX uzaya 143 uydu gönderme projesini erteledi!
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Space X tarafından son bir hafta içerisinde yapılacak olan uzaya uydu gönderme projeleri iptal oldu. Canlı yayınlanacak projelerin neden iptal olduğu merak edilirken Space X konu ile ilgili olumsuz hava şartları denildi.

Space X tarafından gerçekleştirilecek Transporter – 1 projesi kapsamında Falcon 9 roketleri ile uzaya toplam 143 uydunun gönderileceği açıklanmıştı. Son dakika açıklamaları ile birlikte projenin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Denemeler devam edecek

Firma tarafından yapılan açıklamalarda Falcon 9 roketi ile yapılacak denemelerin 24 Ocak Pazar günü saat 18.00’da yapılacağı belirtildi.

143 uydu tek seferde gönderilecek

Falcon 9 roketleri ile yapılacak Transporter – 1 projesinde 133’ü ticari ve devlet uydusu, 10’u Starlink uydusu olmak üzere tek seferde 143 uydunun uzaya gönderilmesi amaçlanıyor.



Son Güncelleme: 24.01.2021 16:02
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Anahtar Kelimeler:
SpaceX143 UyduProjeErteleme
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