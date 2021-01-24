SpaceX uzaya 143 uydu gönderme projesini erteledi!

Space X tarafından son bir hafta içerisinde yapılacak olan uzaya uydu gönderme projeleri iptal oldu. Canlı yayınlanacak projelerin neden iptal olduğu merak edilirken Space X konu ile ilgili olumsuz hava şartları denildi.

Denemeler devam edecek

Space X tarafından gerçekleştirilecek Transporter – 1 projesi kapsamında Falcon 9 roketleri ile uzaya toplamnun gönderileceği açıklanmıştı. Son dakika açıklamaları ile birlikte projenin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Firma tarafından yapılan açıklamalarda Falcon 9 roketi ile yapılacak denemelerin 24 Ocak Pazar günü saat 18.00’da yapılacağı belirtildi.

143 uydu tek seferde gönderilecek

Falcon 9 roketleri ile yapılacak Transporter – 1 projesinde 133’ü ticari ve devlet uydusu, 10’u Starlink uydusu olmak üzere tek seferde 143 uydunun uzaya gönderilmesi amaçlanıyor.