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Space X'in Mars ve Ay yolculukları için geliştirdiği Starship gemisi testlerde infilak etti!

Space X'in Mars ve Ay yolculukları için geliştirdiği Starship gemisi deneme sırasında infilak etti. İniş sırasında yaşanan sorunlar sonrasında patlayan Starship SN10 adlı uzay gemisi merak edilmeye başlandı.

04 Mart 2021 Perşembe 22:12
Space X'in Mars ve Ay yolculukları için geliştirdiği Starship gemisi testlerde infilak etti!
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Space X firmasına ait Starship uzay gemilerinin infilak ettiği açıklandı. Geliştirilen prototipin test aşamasında ki patlaması merak edilirken geliştirilen Starship’in Mars ve Ay yolculukları için kullanılacağı biliniyor.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu Space X, Mars ve Ay yolcuğu için geliştirdiği StarShip uzay gemisini test için çalıştırmaya karar vermişti. Prototip SN10 adıyla testlere başlanan Starship uzay gemisinin yüksek irtifa testleri için ateşlendi ve yükseldi. İnişini de başarılı şekilde gerçekleştiren Starship gemisi inişten 8 dakika sonra patladı.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 22:12
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Anahtar Kelimeler:
Space XStarshipUzay GemisiPatlamaInfilak
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