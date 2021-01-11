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Sözleşme dayatması yapan WhatsApp ve Facebook'a soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, yaptığı açıklamada veri paylaşımı ile ilgili sözleşme dayatması yapan WhatsApp ve Facebook' resen soruşturma başlatılıdğını duyurdu.

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:43
Sözleşme dayatması yapan WhatsApp ve Facebook'a soruşturma açıldı
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WhatsApp'ın  8 Şubat tarihinde kullanıcılarına yönelik getirdiği gizlilik koşulları hakkında hazırladığı sözleşme tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Yaşanan gelişmeler üzerine bir değerlendirme yapan Rekabet Kurulu, alınan kararla ilgili harekete geçerek WhatsApp ve Facebook'a soruşturma başlattı.

Sosyal medya platformalarına resen başlatılan soruşturma ile ilgili bir açıklama yapan Rekabet Kurulu, açıklamasında WhatsApp'ın kullacıları zorunlu tuttuğu başka hizmetlere veri paylaşımı için getirdiği tüm koşulları durdurması ve söz konusu koşulları kabul etmek zorunda kalan veya kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook yetkilileri tarafından veri paylaşımlarını içeren yeni koşulları kabul eden ve etmeyen tüm kullanıcılara Facebook yetkililerinin verilerin paylaşımını zorunlu kılan yeni koşulların durdurulduğu yönünde alınan yeni kararı belirtilen tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verildiğini kaydetti.



Son Güncelleme: 11.01.2021 15:43
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Anahtar Kelimeler:
Rekabet KuruluWhatsAppFacebookResen Soruşturma
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