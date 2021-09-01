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Sosyal medyada yalan haberleri 24 saatte kaldırmayana ağır yaptırımlar geliyor!

Sosyal medya düzenlemeleri kapsamında yalan haber olduğu tespit edilen paylaşımların kaldırılmasına yönelik 24 saat verileceği gündeme getirildi. Şayet kullanıcı paylaşımı 24 saat içerisinde kaldırmazsa para cezası ve ardından 5 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebilir. İşte, sosyal medya düzenlemesinin detayları.

01 Eylül 2021 Çarşamba 11:23
Sosyal medyada yalan haberleri 24 saatte kaldırmayana ağır yaptırımlar geliyor!
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AK Partili milletvekilleri tarafından hazırlanan sosyal medya düzenlemeleri kapsamında, düzenlemeler içerisinde hangi suçların soruşturma çerçevesinde olması gerektiği 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi' 10. maddesi içinde yer alan ifade özgürlüğü kapsamındaki kriterler baz alındığı bildirildi.

Bu kapsamda sosyal medya platformlarında güvenliğe karşı tehdit unsuru oluşturan , kamunun düzenini bozan, hem suçu hem de suçluyu öven, kişilik haklarında saldırı gerçekleştiren kişilere ağır cezalar ve yaptırımlar gelmesi planlanıyor.

Hazır hale getiren teklifi yasalaşması durumunda ise Adliyelerdeki 'Bilişim Suçları Bürosu'nun çalışmaları daha da aktif hale getirilerek takibe alınan paylaşımlar dosyalanarak 'Türk Ceza Kanunu' kapsamına alınacak ve sosyal medya suçları olarak dahil edilecek.

Sosyal medya platformlarında yalan haber yapan ve bu haberleri yayanlara 5 yıla kadar hapis cezası öngörülürken, hakaret içerikli paylaşım yapan kişilere de 2 yıla kadar hapis cezalarını getirilmesi planlanıyor.

PAYLAŞIMIN KALDIRILMASINA 24 SAAT SÜRE!

Düzenlemede ilk olarak sosyal medya sağlayıcılarına yapılan yalan haber paylaşımlarını kaldırmaları için 24 saat süre verilecek. Şayet kaldırılmadığı takdirde sağlayıcıya para cezası kesilecek. 5 milyon liraya kadar çıkacak olan bu para cezasının ödenmesi sonrasında bile paylaşımlar halen kaldırmıyorsa en son yaptırım da Türkiye'deki faaliyetleri durdurulacak.

 

 


Son Güncelleme: 01.09.2021 11:23
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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya CezalarıYalan Haber CezalarıSosyal Medya Düzenlemesi
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