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Sosyal medya yıkıldı! 21.21.21. rakamları ne anlama geliyor?

Sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline gelen 21.21.21 paylaşımı özellikle akşam saat 21.21'de mesaj olarak atılmaya başlandı. 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü olarak ortaya çıkan bu günün gerçek anlamı ne? Neden herkes 21.21'de mesaj attı. İşte, detaylar..

21 Ocak 2021 Perşembe 23:11
Sosyal medya yıkıldı! 21.21.21. rakamları ne anlama geliyor?
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Tüm sosyal medya platformlarında bugün 21 rakamı paylaşıldı. Özel bir anlamı olduğunu söyleyen kullanıcılar 21 rakamının açıklamasını 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü olarak paylaşarak bir akım başlatırken saat 21.21'de herkesin birbirine mesaj atması yönünde iletilerde yazıldı. Peki bu rakamlar tam olarak ne anlama geliyor?

Siyasilerde dahil olmak üzere sanatçılarında katıldığı bu akımda milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, Twitter hesapları üzerinden iyi dilek ve temennilerini paylaştılar. 

GÜZEL DİLEK VE TEMENNİ MESAJLARI YAZILDI

Yıllardır herkes saatin aynı rakamlardan oluşması durumunda iyi dilekler paylaşırken bugün saat 21.21 ise çoğu kişi bugünün yeni biri ile tanışması anlamına geldiğini söylediler. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21'den sonra hayatında bazı şeylerin değişmesi temennilerinde bulundular.

Diğer taraftan saat 21.21'de insanın kendi geleceğine bakması ve baktığında da sevdiği insanı görmesi görmesi ve bu durumdan dolayı mutlu bir hayatı olacak anlamını taşır. Kimilerine göre de saat 21.21 gelecek ve gelecek hayalleri ile ilgili olduğu düşülür. Bu hayaller tamamen gerçekçi ve ciddidir. Şayet şuan  hayatınızda herhangi biri yoksa saat 21.21 size ruh eşinizi getirebilir. Hayatınızda bir varsa da o saat sizin için yeni kurulacak dostluk anlamına gelir.



Son Güncelleme: 21.01.2021 23:11
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