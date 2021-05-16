Sosyal medya üzerinden Whatsapp ve Telegram atışma yaşadı!

Yeni WhatsApp mesajlaşma anlaşması tartışmaları tüm hızıyla devam ediyor, ancak sosyal medyaya altenatif olan Telegram ile WhatsApp arasında bir sürtüşme yaşandı.

Birbirilerine girdiler

Atışma sosyal medya üzerinden Telegram’ın paylaşmış olduğu bir resimle patlak verdi. Windows çöp kutusunun değişimini konu alan görselin en sonundaysa WhatsApp çöp kutusuna Facebook’un atıldığı bir eklemenin yapılması ortalığı karıştırdı. Bu olayın ardından WhatsApp verdiği yanıtta Telegram’ın varsayılan olarak şifreleme sunmamasının ve bunu da gizli olarak arkadaşlarına fısıldadığını gösteren bir görsele yer verdi. WhatsApp’ın paylaşımının ardından tekrar yanıt verme gereğini duyan Telegram, hem Apple’ın hem Google’ın hem de WhatsApp’ın kendi mesajlara erişebildiğini anlattığı ve esasında her şeyin bir yalandan ibaret olduğunu anlattığını temsili bir görsele yer verdi. Açıklamaya ise kullanıcıların her şeyi çok iyi bildiğini ve açık kaynak projelerini de buna göre seçtiğini dile getirdi.

Telegram’ın son paylaşımının ardından WhatsApp’tan herhangi bir yanıt verilmedi.