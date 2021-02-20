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Sosyal medya propagandaları 'Doğru mu?' platformuyla tarihe karışıyor!

Sosyal medyada yapılan propagandaların ve algı operasyonlarının doğruluğu ispatlayacak olan yeni bir uygulama üzerinde çalışılıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu platform hakkında bilgiler verirken manipülatif bilgileri ve yalan haberleri tarihe karıştıracak olan yeni uygulamanın adının 'Doğru mu?' olacağını duyurdu.

20 Şubat 2021 Cumartesi 22:04
Sosyal medya propagandaları 'Doğru mu?' platformuyla tarihe karışıyor!
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Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya uygulamaları amacı dışı kullanılmaya da başlandı. Doğru bilgilerden uzak propagandalar yapılması ve ortaya çıkan algı operasyonlarının önüne geçmek için bir çalışma başlatan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu konuda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu hakikatları ortaya çıkaracak olan yeni bir uygulamanın hayata geçmek üzere olduğunu duyururken bu uygulamanın adının ise 'DOĞRU MU?' olacağını bildirdi.

Doğru bilgilerden daha çok manipülatif bilgilerin ve özellikle yalan haberlerin hızla yayılarak büyük etkiler oluşturarak algı operasyonlarına neden olduğunu söyleyen Altun, hükümet ve toplumsal olaylara ilişkin ortaya atılan yalanlarla birlikte karalama kampanyalarının artık engelleneceğini söyledi.

Yeni uygulamanın müjdesini veren İletişim Başkanı Altun, 'Doğru mu' isimli aplikasyonun kısa bir süre sonra hayata geçirileceğini ve bu uygulamanın hakikat mücadelesinin güçlü aygıtlarından biri olacağını belirterek Twitter hesabında bir paylaşım yaparak paylaşımında uygulamanın tanıtım broşürlerine de yer verdi. Broşürde 'Doğru mu' isimli aplikasyonun IOS ve Android destekli olacağı da görüldü. 



Son Güncelleme: 20.02.2021 22:04
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Anahtar Kelimeler:
İletişim BaşkanlığıFahrettin AltunDoğru MuYeni Platform
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