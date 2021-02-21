Sosyal medya haber doğrulama platformu Doğru mu? uygulaması nedir, nasıl çalışır?

İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medyada çıkan haberleri doğrulamak için “Doğru mu?” adı altında bir haber doğrulama platformu çıkarılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıklamaları kapsamında konu ile alakalı uzun zamandır çalışmalar yapıldığı, yeni platformun sosyal medyada yayılan haberlerin doğruluğunu teyit etmek için vatandaşlara doğru bilgileri ulaştırabilmek için ve öğrenme ihtiyacının karşılanabilmesi için tasarlandığı söylendi.

Altun, “Doğru mu?” adlı uygulamanın henüz test aşamasında olduğunu, çok yakında çıkacağını ve hakikat mücadelenin güçlü bir aygıtı olacağını söyledi.