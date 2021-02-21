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Sosyal medya haber doğrulama platformu Doğru mu? uygulaması nedir, nasıl çalışır?

Sosyal medya kullanımının artması ile birlikte doğru veya yanlış haberlerin yayılması ve okunması da arttı. Bu kapsamda İletişim Başkanlığı yalan haberlerin önünü kesebilmek adına yeni bir uygulama devreye soktu. "Doğru mu?" adlı platform aracılığı ile artık sosyal medya kullanıcıları okudukları haberlerin doğruluğunu test edebilecek. İşte detaylar...

21 Şubat 2021 Pazar 13:06
Sosyal medya haber doğrulama platformu Doğru mu? uygulaması nedir, nasıl çalışır?
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İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medyada çıkan haberleri doğrulamak için “Doğru mu?” adı altında bir haber doğrulama platformu çıkarılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıklamaları kapsamında konu ile alakalı uzun zamandır çalışmalar yapıldığı, yeni platformun sosyal medyada yayılan haberlerin doğruluğunu teyit etmek için vatandaşlara doğru bilgileri ulaştırabilmek için ve öğrenme ihtiyacının karşılanabilmesi için tasarlandığı söylendi.

Altun, “Doğru mu?” adlı uygulamanın henüz test aşamasında olduğunu, çok yakında çıkacağını ve hakikat mücadelenin güçlü bir aygıtı olacağını söyledi.



Son Güncelleme: 21.02.2021 13:06
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SosyalmedyaİletişimBaşkanlığıDoğruMu?
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