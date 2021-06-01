Sony PlayStation Now Haziran 2021 bedava ücretsiz oyunları açıklandı

Playstation Now Haziran 2021 oyunların listesi

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition

Team Sonic Racing.

Sonic Mania.

Sonic Forces

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Slay the Spire (leaving Aralık 6, 2021)

Car Mechanic Simulator

Team sonıc racıng

Team Sonic Racing arcade oyunları rekabet ve hız sevenleri ile buluşuyor. Gerilim yüksek olan yarışlarda arkadaşlar ile birlikte oynatılabiliyor. Sevenleri ile buluşan oyunda takım çalışması da mevcut. Oyun hayatında yarışmayı kendin belirle: 3 farklı karakter türünden birini seçip yarış tarzına uyacak şekilde ezber bozan araç kişiselleştirme seçeneklerini aç.

Sonıc manıa

Göz alıcı HD grafiklere sahip yepyeni 2D Sonic Mania oyun ile geçmiş ve gelecek olarak bölündü. Sonic olarak hızlı koşun, Tails olarak bilinen oyunda uçuş işlemleri de favori olarak belirlendi. Knuckles'ın vahşi gücüyle engelleri aşın. Yeni patronlar ve Dr. Eggman'in robotlarıyla savaşırken eski Sonic macerasını yeniden yaşayın. Yarışma boyunca o modda Geliştirenler: Sonic Team iş birliğiyle Christian Whitehead, Headcannon ve PagodaWest Games. Sonic Mania'ya Hoş Geldiniz!

Sonıc forces

SONIC FORCES'ta, şeytani Dr. Eggman, yeni, güçlü ve gizemli bir kötü karakter olan Infinite'in de yardımıyla dünyanın büyük bölümünü ele geçirmiş. Görevin, kaos ve yok oluşa sürüklenen dünyayı kurtarma mücadelesi veren Sonic'e yardım etmek üzere bir ordu oluşturmak.

Klasik Sonic gibi müthiş platformların da ötesine geçen baş döndürücü Moden Sonic hızında düşmanları yok etme metodu ile farklı bölgelerde yarışma düzenleniyor. Üç farklı emsalsiz oyun tarzıyla hızlı aksiyonun tadına var, efsanevi mekanları keşfet, oynanabilir bir karakter olan Shadow ile özgün ilave içerikleri deneyimle!

Vırtua fıghter 5 ultımate showdown

Playstation Plus da yayınlanan Sega’nın projesi yarın oyun sevenleri ile müzik çevirmeleri ile rekabet düzenlenecek.

Playstatıon now nedir?

PlayStation Now, Sony Interactive Entertainment tarafından düzenlenen bulut oyun ve abonelik işlerinde hizmet verilir. Bu düzenleme ile üyelerin PlayStation 2 ve PlayStation 4 ile PC'deki PlayStation 3 ve PlayStation 4 oyunlarını yayınlamalarına izin verir.