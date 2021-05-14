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Sony, Playstation 5’e özel 25 oyun tasarlıyor

Geçen senenin sonlarına doğru çıkan Playstation 5 ile büyük bir satış başarısı yakalayan Sony, Playstation 5’e özel 25 oyun tasarlıyor. Detaylar haberimizde…

14 Mayıs 2021 Cuma 14:40
Sony, Playstation 5’e özel 25 oyun tasarlıyor
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Sony, 2020 yılının Kasım ayında satışa sunduğu Playstation 5 ile beraber yeni nesil oyunlara daha çok hitap edeceğini gösterdi. Güçlü donanımsal özellikleriyle dikkat çeken oyun konsolu, 31 Mart 2021 itibariyle yaklaşık 7.8 milyon satış rakamına ulaşarak en hızlı çıkış yapan oyun cihazı olmaya hak kazandı.

Satışlar memnun edici olsa da Playstation 5’i almak isteyenlerin sayısı, alanların sayısından çok daha fazla. Birçok insan cihazı bulamıyor veya normal fiyatından çok daha fazlasına almak zorunda kalıyor. Sony Interactive Entertaiment’dan Jim Ryan, bu sorunu çözmek için uğraştıklarını fakat oluşan tek sorunun bu olmadığını ifade etti.

PlayStation 5 Konsoluna Özel 25 Oyun

God of War, Ratchet and Clank, Spiderman gibi çok başarılı oyunlar çıkaran Sony, Playstation 5’e özel oyunlar üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. İnsanlar, Spiderman: Miles Morales, Demon’s Souls gibi yapımları beğense de daha oyun çıkması gerektiğini ifade ediyor. Hermen Hulst, Naughty Dog, Hulst, Santa Monica, Insomniac gibi oyun yapımcılarının yaklaşık 25 adet oyun projesi üstünde çalıştıklarını doğruladı.

Sony’nin ne türde oyunlar çıkaracağının önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 14:40
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SonyPlayStation 5
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