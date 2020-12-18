Sony, Cyberpunk 2077’yi PS Store’dan Kaldırdı! Oyunun Kaldırılma Nedeni Ne?

Cyberpunk 2077 PS Store’dan kaldırıldı! İsteyen herkesin koşulsuz şartsız bir şekilde iade edebileceği duyuruldu.

Oyun piyasaya ilk çıktığı günden itibaren PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerinde aşırı bug, kasma ve donma gibi şikayetler almıştır. Bunların yanında PS3-Xbox 360 grafiklerine benzer grafiklere sahip olmasındn dolayı oyuncuları büyük hayal kırıklığına uğratarak milyonlarca oyuncunun para iadesi yapılmasına yönelik şikayetler olmuştur. Oyunun yapımcısı CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 oyununa iki tane büyük güncelleme geleceğini açıklamış ve bunun yanında oyunu isteyen kişilerin iade edebileceklerini belirtmiştir.

Bu açıklamaların ardın sayılamayacak kadar iade talebi alan Sony, günler sonra oyunu kesin bir şekilde kendi mağazasından kaldırdı. Cyberpunk 2077 oyununa sahip kişiler tek tuşla oyunu iade edebilecekler. Bu zamana kadar sattığı oyunların iadesini almayan Sony Cyberpunk 2077 oyunu bir ilke imza atarak sattığı oyunun iade edilme hakkını müşterilerine verdi.

Oyunun iade etmek için https://www.playstation.com/tr-tr/cyberpunk-2077-refunds/ linkine tıklamak ve gerekli bilgileri gitmek yeterli olacaktır.

Cyberpunk 2077 Oyunu Hakkında Genel Bilgiler

The Witcher serisiyle oyun dünyasında ismini duyuran Polonya oyun Stüdyosu CD Projekt REd, Cyberpunk 2077’yi ilk olarak 2012 yılında duyurmuştu. 8 yılıaşkın bir süredir oyun sürekli yapım aşamasında olmaya devam etmişti. 2019 yılından sonra 16 Nisan 2020 tarihinde çıkacağı duyurulan Cyberpunk 2077 oyunu ilk önce 17 Eylül 2020’ye daha sonrada 19 Kasım 2020 tarihine ertelenmişti. 19 Kasım 2020 tarihine günler kala tekrardan erteleme kararı alınan Cyberpunk 2077 oyunu 10 Aralık 2020 tarihinde piyasa çıkacağı duyuruldu.

The Witcher 3 serisi ile oyun dünyasında çok büyük devrim yaratan CD Projekt Red yapımcılığı, yıllardır büyük bir merak ve ilgiyle beklenen Cyberpunk 2077 oyunundan anlaşıldığı üzere yakın gelecekte, 2070 yıllarının neon ışıkları ile dolup taşan ‘Cyber’ dünyasında geçecek ve oyunculara distopik bir hava sunarak karşılarına çıkacak.

RPG (Role-Play-Gaming, Rol Yapma Oyunu) türünden olan oyun aynı zamanda GTA 5'deki gibi devasa bir açık dünya haritasına sahip olacak. Oyunun kamera açısı ise FPS (First Player Shooter) yani ana karakterin kendi gözünden oyun dünyasını gösterecek ancak ana karakteri aynalarla ya da fotoğraflar hariç görülmesi imkansız olacak türden olacaktır. Yani bu görüş açısına birincil şahıs bakış açısı demek mümkündür.

Oyunun başrol oyuncusu ‘V’ adında bir paralı asker olacaktır. Karakter para kazanmak için kötü işlere bulaşacaktır. Oyunun başlangıcında V karakterini istenildiği gibi özelleştirmek mümkün olacaktır. Yapılan tercihlerden dolayı oyunun gidişatı ve hikayesi değişiklik gösterecektir. Karakter yaratma bölümünde saç, dövme gibi görselliklerin yanında güç, zeka, refleks ve teknoloji gibi yetenek seçenekleri de bulunacaktır.

Oyunun ana hikayesine başlamadan önce oyunu oynayacak kişi karakteri kendine özel bir şekilde ve istediği tercihlere bağlı olarak fiziki ve diğer özelliklerini kendisi oluşturabilecek. Karakterin cinsiyeti, saçı, dövmeler, gücü, zekası, refleksleri ve teknolojisi gibi yetenekler oyuncunun kendi tercihlerine bırakılacak ve seçilen tercihlere bağlı olarak oyunun hikayesi ve gidişatında bu tercihler etkili olacaktır.

Yaratılan karakterin cinsiyeti ne olursa olsun yani erkek, kadın veya trans olsa bile ismi kesinlikle değişmeyecek V olarak kalacaktır. Para kazanmak isteyen ve bundan dolayı kötü işlere buluşan V, oyun boyunca kontrol edilebilecek ana karakter olacaktır. Oyunu hem katliamlar yaparak hem de hiç kimseyi öldürmeden tamamlamak mümkün olacaktır.

Oyundaki Hayat Yolları!

Oyunun ilk başında oyun başlamadan önce 3 tane hikaye senaryosu seçeneği olacak ve hikaye buna göre başlayacaktır. Bu hikayeler ise şunlardır:

Nomad : Şehir dışında, çöl bölgesinde göçebe yaşam yaşayan V'nin iş bulma amacıyla Night City'e gitmesi.

: Şehir dışında, çöl bölgesinde göçebe yaşam yaşayan V'nin iş bulma amacıyla Night City'e gitmesi. Corpo : Beyaz yakalı bir şirket çalışanı olan V, mesleğini karanlık işler için kullanır.

: Beyaz yakalı bir şirket çalışanı olan V, mesleğini karanlık işler için kullanır. Street Kid : Sokaklarda büyümüş V'nin hikayesine ortak olunur.

Her hikayedeki senaryoya göre karaktere bazı farklı özellikler, avantajlar ya da dezavantajlar bulunacaktır. Bunun yanına bir hayat hikayesi bitirildiğinde diğer hikayeye başlamak mümkün oluyor. Oyun RPG olduğu için oyun süresince oyuncuya verilen seçeneklere verilen kararlar oyunun senaryosunu otomatik oluşturacak ve oyunun sonu çok farklı bir şekilde gelecektir. Bu özelliklere sahip olan Cyberpunk 2077 oyunu hem birbirinden farklı hayat senaryoları hem de farklı seçimlere sahip olmasından dolayı kendisini tekrar tekrar oynatacaktır.

Keanu Reeves’de Oyunda Yer Alacak!

Oyun kendisi büyük sürprizlerle dolu olmasının yanı sıra bir diğer sürprizi ise Keanu Reeves’in da oyunda yer alaca olmasıdır. Johnny Silvehand adlı Samurai isimli eski bir rock grubunun üyesini canlandıran Reeves, aynı zamanda oyunda eski bir asker olarak ve Dark City’nin karanlık dünyasında bulunarak ana karakter V ile karşılaşacaktır.

Cyberpunk 2077 oyunu, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia platformlarında oyun severlerin karşısına çıkacaktır. Oyunun dili ise Türkçe alt yazılı olacak ve 10 Aralık 2020 tarihinde oyun dünyasına çıkacaktır.

Cyberpunk 2077 PC Sistem Gereksinimleri Neler?