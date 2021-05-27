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Sony CEO’su Ryan: PlayStation oyunlarını akıllı telefonlara getirmeye çalışıyoruz

Dünyaca ünlü teknoloji devi Sony’nin CEO’su Jim Ryan, PlayStation’a özel olan oyunları akıllı telefonlara getirmek için çalışmalar ve araştırmalar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:37
Sony CEO’su Ryan: PlayStation oyunlarını akıllı telefonlara getirmeye çalışıyoruz
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Oyun ve teknoloji alanların akla gelen ilk şirketlerden birisidir Sony. Bu sektörlerde kendini kanıtlamış olan teknoloji devi, mobil oyun sektörün de şuana kadar çok ses getiren işlere imza atmadı. Fakat yakın gelecekte bu durum değişebilir.

Sony’nin oyun yapımcılığı alanını üstlenen Sony Interactive Entertainment’ın CEO’su Jim Ryan, şirketin içinde yapılan toplantılarda PlayStation patentli oyunların mobil telefonlara gelmesini konuştuklarını söyledi. Ryan, bu konuda mobil oyun pazarını incelediklerini ve oyunlar ile ilgili bazı denemeler yaptıklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti.

Jim Ryan yaptığı açıklamada mobil platforma hangi oyunların geleceği konusuna değinmedi ancak şirketin büyük satış rakamlarına ulaşmış oyunları bu sektöre taşıması bekleniyor. Bu girişimin detaylarının önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:37
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Anahtar Kelimeler:
Sony CEOsuJim Ryan
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