∞ Sonsuzluk işareti klavyeden nasıl yapılır?

10 Kasım Atatürk’ü anma programları ülke çağında düzenlendi. Sosyal medyada ve yapılan paylaşımlarda Atatürk’ün ölüm tarihi olan 1938 sayısının sonunda yer alan 8 rakamının sonsuzluk işareti anlamına gelen yatay 8 işaretinin nasıl yapıldığı merak konusu oldu.
Bu iki yöntemin dışında daha çok kullanılan ve en kolay yöntem kopyala yapıştır yöntemidir. İntenette veya sosyal medyada bu işaretin kullanıldığı metinden kopyalayarak kendi metninize kolay yapıştırabilirsiniz.
Son Güncelleme: 10.11.2020 16:01