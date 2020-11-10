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∞ Sonsuzluk işareti klavyeden nasıl yapılır?

10 Kasım Atatürk’ün anma gününde paylaşım yapmak isteyen kullanıcılar ∞ Sonsuzluk işareti klavyeden nasıl yapılır sorusunu araştırmaya başladı. Sonsuzluk işareti 3 farklı yöntemle yapılmaktadır.

10 Kasım 2020 Salı 15:53
∞ Sonsuzluk işareti klavyeden nasıl yapılır?
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10 Kasım Atatürk’ü anma programları ülke çağında düzenlendi. Sosyal medyada ve yapılan paylaşımlarda Atatürk’ün ölüm tarihi olan 1938 sayısının sonunda yer alan 8 rakamının sonsuzluk işareti anlamına gelen yatay 8 işaretinin nasıl yapıldığı merak konusu oldu.


Yatay 8 olarak görülen sonsuzluk işareti klavye üzerinden bazı kombinasyonlarla yapılmaktadır. Bu kombinasyonlar Alt+ 236 veya Alt+ 8734’tür. Bu kombinasyonların dışında başlat menüsüne girip “Karakter Eşlem” yazın ve çıkan programdan işareti bulabilirsiniz. Program içerisinde “Unicode” bölümüne girdikten sonra ∞ işaretini göreceksiniz. İşareti kopyalayarak kullanacağınız metni tamamlayabilirsiniz.

Bu iki yöntemin dışında daha çok kullanılan ve en kolay yöntem kopyala yapıştır yöntemidir. İntenette veya sosyal medyada bu işaretin kullanıldığı metinden kopyalayarak kendi metninize kolay yapıştırabilirsiniz.



Son Güncelleme: 10.11.2020 16:01
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Anahtar Kelimeler:
SonsuzlukIşaret10 Kasım
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