Sons of The Forest ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu?

Endnight Games tarafından 2014 senesinde piyasaya sürülen hayatta kalma korku oyunu The Forest’ın devam serisi için bu yıl hedef gösterilmişti. Sons of the Forest çıkış tarihi belii mi? Tanıtım fragmanı yayınlandı mı?

Oyunun özellikleri açıklanmamış olsa da ilk oyunun devamı niteliğine olacağı tahmin ediliyor. İlk oyunun ve devam filminin eski fragmanını izleyen oyunseverler, bu defa baş kahramanın The Forest’da bulunan Timmy olacağını tahmin ediyor.

Çıkış tarihi

23 Aralık 2020’de yayınlanacağı duyurulan oyunun çıkış tarihi 2021 yılında çıkacak. Fakat tam tarih açıklanmadı. Oyun Unity grafik motoru kullanılarak geliştirilmektedir.

Oyunun fragmanı genellikle 1. Şahıs oynayışa ve üst düzey grafiklere farklı bir bakış açısı sunuyor. Baş karakter, adanın çevresinde odun keserek kendine kaynak sağlıyor ve bu esnada farklı canavarlarla savaşa giriyor.

The Forest ilk çıkışını 2014 senesinde erken erişim ile oluşturdu. 2018 yılının sonuna doğru oyun tamamıyla sunuldu. Endnight Games tarafından VR desteği dahil oyun sürekli olarak güncellendi. Oyunun çıkalı uzun süre olsa da en iyi hayatta kalma korku oyunlarından biridir.

Oyunun kesin çıkış tarihi ve yayınlanacağı platform kesin olarak bilinmemektedir.