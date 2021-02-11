İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Sonic The Hedgehog 2 için yeni bir fragman yayınlandı, filmin çıkış tarihi duyuruldu!

2020 Yılında yayınlanmış olan Sonic The Hedgehog’un ikinci filmi için yeni bir fragman yayınlandı ve yeni filmin 2022 yılında vizyona gireceği açıklandı. Paramount Stüdyoları dünya çapında büyük ilgi gören ve gişe rekorları kıran bu filmin ikinci filminden de aynı performansı bekliyor.

11 Şubat 2021 Perşembe 21:04
Sonic The Hedgehog 2 için yeni bir fragman yayınlandı, filmin çıkış tarihi duyuruldu!
Takip Et:

Animasyonlarıyla çocukluğumuzu şenlendiren Sonic The Hedgehog, yıllar sonra 2020 yılında yeni bir film çıkararak tekrar gündeme gelmişti. Animasyonlarının başta kötü olduğu düşünülüp sonradan tekrar baştan düzenlenen bu film, hayranları dinleyerek filme yapılan geliştirmeler sonucunda çok tutulmuştu. Çok beğenilen ve gişe rekorları kıran filmin 2. Filmi için geçtiğimiz gün yeni bir fragman yayınlandı. Paramount Stüdyoları yapılan filmin fragmanında bir yayın tarihi de verildi.

 

Sonic The Hedgehog 2’nin 8 Nisan 2022 yılında yayınlanması bekleniyor. İlk filmin baştan düzenlenebilmesi için bir yıla yakın bir süre ertelendiğini hatırlatalım. Yani ikinci filmde de ilerleyen zamanlarda bir ertelenme yaşanabilir. Jim Carrey’nin ve Ben Schwartz’ın başrol oyuncuları olduğu filmi izleyebilmek için hayranlar sabırsızlanıyor.




Son Güncelleme: 11.02.2021 21:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sonic The HedgehogSonic The Hedgehog 2Paramount StüdyolarıJim CarreyBen Schwartz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Caviar’ın iPhone 12 Pro modelleri duyuruldu
Caviar’ın iPhone 12 Pro modelleri duyuruldu
Windows 10'da yaşanan mavi ekran sorunu için
Windows 10'da yaşanan mavi ekran sorunu için "acil durum" güncellemesi geldi
3 milyar E-posta adresinin bilgileri sızdırıldı!
3 milyar E-posta adresinin bilgileri sızdırıldı!
Xiaomi Mi 11 Ultra'nın detayları ortaya çıktı!
Xiaomi Mi 11 Ultra'nın detayları ortaya çıktı!
Ubisoft Assassin’s Creed serisinin bir oyununu ücretsiz yaptı
Ubisoft Assassin’s Creed serisinin bir oyununu ücretsiz yaptı
Valve'nin yayınladığı Steam China'da sadece 53 oyun var
Valve'nin yayınladığı Steam China'da sadece 53 oyun var

Popüler Haberler

Gönül Dağı Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu biyografisi
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
13 Şubat 2021 Cumartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 13 Şubat 2021 Cumartesi Dünya genelinde vaka sayısı
Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Gönül Dağı tekrar bölümleri ne zaman?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisindeki Döndü karakteri kimdir? Feyza Işık nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Taner’i kim canlandırıyor? Berk Atan'ın biyografisi
Gönül Dağı dizisi Cemile karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nazlı Pınar Kaya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinin Zahide'yi Ecem Özkaya'nın hayat hikayesi!
2019 LGS'ye Kaç Gün Kaldı? 2019 LGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
Benim Tatlı Yalanım neden final yapıyor? Benim Tatlı Yalanım son bölüm ne zaman?
Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adayların gözü mülakat sonuçlarında
Dar gelirliye geri ödemesiz 40 bin TL ev yapım desteği başvurusu nasıl yapılır?
4 Bakanlık 12 Bin 818 Personel alımı yapacak! Alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları
Kuzey Yıldızı Bahar karakteri kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ptt kargo evrak kaç günde gider? 2021 Ptt kargo en fazla kaç günde gelir?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı ne? Pınar Ünsal oynadığı diziler
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.