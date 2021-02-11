Sonic The Hedgehog 2 için yeni bir fragman yayınlandı, filmin çıkış tarihi duyuruldu!

Animasyonlarıyla çocukluğumuzu şenlendiren Sonic The Hedgehog, yıllar sonra 2020 yılında yeni bir film çıkararak tekrar gündeme gelmişti. Animasyonlarının başta kötü olduğu düşünülüp sonradan tekrar baştan düzenlenen bu film, hayranları dinleyerek filme yapılan geliştirmeler sonucunda çok tutulmuştu. Çok beğenilen ve gişe rekorları kıran filmin 2. Filmi için geçtiğimiz gün yeni bir fragman yayınlandı. Paramount Stüdyoları yapılan filmin fragmanında bir yayın tarihi de verildi.

Sonic The Hedgehog 2’nin 8 Nisan 2022 yılında yayınlanması bekleniyor. İlk filmin baştan düzenlenebilmesi için bir yıla yakın bir süre ertelendiğini hatırlatalım. Yani ikinci filmde de ilerleyen zamanlarda bir ertelenme yaşanabilir. Jim Carrey’nin ve Ben Schwartz’ın başrol oyuncuları olduğu filmi izleyebilmek için hayranlar sabırsızlanıyor.

