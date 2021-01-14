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Son dakika: İstanbul’daki barajların son durumu!

İSKİ verilerine göre güncel İstanbul barajlarında ki doluluk oranlarını açıkladı. Son verilere göre belirlenen rakam 26.92 oldu.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:37
Son dakika: İstanbul’daki barajların son durumu!
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İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ) güncel yayınladığı son verilere göre kentte baraj doluluk oranlarını açıkladı.  Uzun süren bekleyişin ardından yakın zamanda yağan kar ve yağmurun etkisini göstermiş olduğu barajlarda ki doluluk oranını biraz olsun yükseltti. Kuraklık uyarısı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halkı uyararak su tasarrufunun önemine değindi. İstanbul’daki barajların oranı 26.92 olarak belirlenmesinin ardından bundan sonra ki hava durumuna göre değerlendirmelerin olacağı bildirildi.
 

İSKİ’den yapılan açıklamada: “13 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 615 bin metreküp 14 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %26,92" ifadelerine yer verildi.



 



Son Güncelleme: 14.01.2021 14:37
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Anahtar Kelimeler:
İSKİIstanbulBaraj
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