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Something went wrong hatası ne demektir, türkçe anlamı nedir?

Video izlerken kesinti yaşayan ve bu durumdan hoşlanmayan insanların karşısına bir uyarı çıkmaktadır. "Something went wrong" uyarısının ne olduğunu merak eden ve bunun ne demek olduğunu bilmek isteyenler cevaplarını bulacaklar.

14 Aralık 2020 Pazartesi 17:08
Something went wrong hatası ne demektir, türkçe anlamı nedir?
Takip Et:

Something Went Wrong” Uyarısı Ne Demektir?

 

Bu cümle pek çok kişinin karşısına çıkmaktadır. Çıkmakla kalmayıp bazı vatandaşlar için anlamı bilinmeyen ve ne yapılacağı belirsiz bir durum olarak gözükmektedir. Genellikle Youtube kullanıcılarının karşısına video izlerken çıkan ve ne olduğu bilinmeyen bu uyarı ne anlama gelmektedir?

Pek çok insan tarafından araştırılan ve video izlerken kesinti yaşanmasından hoşlanmayan insanlar tarafından bu soru oldukça çok sorulmaktadır. İnsanların karşısına çıkan ve izlediği şeylerin bölünmesine sebep olan bu cümle can sıkıcı olmaktadır. Peki bu cümle neden karşımıza çıkar ve ne demektir?

 

SOMETHING WENT WRONG NE DEMEKTİR?

Bu cümle İngilizce olmakla birlikte Türkçeye şu şekilde aktarılabilir. “Bir şeyler yanlış gitti” olarak çevrilen cümle, bir hata olduğunu ve izlemeye devam edebilmek için önce o hatanın çözülmesi gerektiğini bizlere söylemektedir.

 

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 17:08
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SomethingWentWrongNe Demek
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