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Şok markette hayal kırıklığı!

Teknoloji ürünlerini alırken dikkat! Ucuza almıyor paranızı çöpe atıyorsunuz!

08 Aralık 2020 Salı 16:03
Şok markette hayal kırıklığı!
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Marketlerin aktüel kataloglarda indirime giren ürünler vatandaş tarafından ilgi görüyor. Şok marketlerde satılan Denver marka tablet satın alanları üzdü.

DENVER TABLET ALMA!

7″ model’ nin 799 tl’ den ve 10″ model’ in 499 tl’ den satılan Denver Tablet Bilgisayarlar teknolojik açıdan oldukça yetersiz görülüyor. Ek özellik olarak sunulan bir çok içerik, bir tablette olması gerek özellikler. Ram kapasitesi oldukça düşük olan Denver Tabletler Android işletim sistemiyle çalışamayacak kapasitede. Tablet kullanıcıları sürekli ekranda donma ve hafıza da kasılma yaşayacak.

AMAN DİKKAT!

Alım yapan müşterilere ya da alacak olan müşterilere uyarmak isteriz. Piyasada karşılık bulamayan kusurlu ve yetersiz ürünler yerine, araştırarak alınız.

TABLET ALIRKEN NEYE DİKKAT EDECEĞİZ?

Öncelikle tabletin gerçek bir bilgisyar olmadığını belirtmek isteriz. Tabletlerin hepsi EBA uyumludur. PErfomansı açısından sıkıntı çekmemek için en az 2 gb ram' e ve yukarısına sahip olan bir tablet seçebilirsiniz.Genellikle seyahet halinde kullanılan tabletler için bir diğer önemli konu ekran, kaç inch ekran tercih edeceğiniz hem taşınabilirliği hem de görüntü ebatı için önemlidir. Yine intenete aktif bağlanacağı için gb data kapasitesi ve sıkça tercih edilen pen kullanımına dikkat edebilirsiniz. Pen' ler sayesinde ekranda işlem yapmak oldukça kolaylaşıyor.



Son Güncelleme: 08.12.2020 16:03
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Anahtar Kelimeler:
şokmarketDenvertablet
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