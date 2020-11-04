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Şok Market'de satılan Alcatel 1T 10'' tablet nasıl, alınır mı? Alcatel 1T 10'' tablet kullanıcı yorumları

Gündemi bir süredir meşgul eden Şok Market'de satılan Alcatel 1T 10'' tablet nasıl, alınır mı? Alcatel 1T 10'' tablet kullanıcı yorumları haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 04.11.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

04 Kasım 2020 Çarşamba 16:55
Şok Market'de satılan Alcatel 1T 10'' tablet nasıl, alınır mı? Alcatel 1T 10'' tablet kullanıcı yorumları
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Birbirinden farklı ürünü en uygun fiyata müşterilerine sunan Şok marketlerinde bu hafta itibariyle birlikte yeni bir tablet satışa çıkıyor. Alcatel marka tabletin 1T 10’’ modeli Şok marketlerde yerini alacak. Diğer marketlerde 699 TL ile 899 TL arasında bir fiyata satılan tablet, Şok markette649 TL’den alıcılarını bekliyor olacak.

Tabletin 10’’ ekranı bulunuyor. Tablet fiyat olarak uygun olmasına rağmen teknik özellikler bakımında bazı yetersizliklere sahip. 1 GB RAM’e sahip olan tablet bu konuda Android sistemi çalıştırma konusunda sağlıklı bir kullanım sunmuyor. Basit işlemler ve video izleme gibi kullanımlar için uygun olan tablet, 4000 mah pil seviyesine sahip. Bu açıdan tabletin ekranını da hesaba kattığımızda bataryanın yeterli olduğunu söylemek söz konusu değil.


Kamera açısından da yeterli bir kameraya sahip olmayan tablet, gün ışığında işinizi görebilse de, gece çekimlerinde oldukça kötü bir deneyim sunuyor. 1 GB RAM’e sahip olan bu tablet kullanım açısından oldukça yetersiz kalacağa benziyor.

Tablet basit kullanımların için uygun. Bunun dışındaki işlemlerde kasma sorunu yaşatabiliyor. Şarj olma süresi oldukça uzun ve şarjı çabuk bitiyor. Ses konusunda sıkıntıları olan tableti kulaklık ile kullanmak da fayda var.

Ürün dizayn açısından güzel dursa da kullanım açısından aynı güzelliği sunmuyor. Dokunmatik ekranın tepkileri çok zayıf. Fiyat açısından ucuz olan bu tabletin bu fiyatı bile hak etmediği düşünülüyor.

 



Son Güncelleme: 04.11.2020 16:55
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Alcatel Tabletşok
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