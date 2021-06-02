İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Şok Market mağazalarında satışa çıkarılan Alcatel 1T 10'' tablet incelemesi ve kullanıcıların yorumları!

Gün geçmiyor ki Şok Market mağazalarında satışa çıkarılan Alcatel 1T 10'' tablet incelemesi ve kullanıcıların yorumları! haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 02.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 17:12
Şok Market mağazalarında satışa çıkarılan Alcatel 1T 10'' tablet incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Takip Et:

Birbirinden farklı ürünü en uygun fiyata müşterilerine sunan Şok marketlerinde bu hafta itibariyle birlikte yeni bir tablet satışa çıkıyor. Alcatel marka tabletin 1T 10’’ modeli Şok marketlerde yerini alacak. Diğer marketlerde 699 TL ile 899 TL arasında bir fiyata satılan tablet, Şok markette649 TL’den alıcılarını bekliyor olacak.

Tabletin 10’’ ekranı bulunuyor. Tablet fiyat olarak uygun olmasına rağmen teknik özellikler bakımında bazı yetersizliklere sahip. 1 GB RAM’e sahip olan tablet bu konuda Android sistemi çalıştırma konusunda sağlıklı bir kullanım sunmuyor. Basit işlemler ve video izleme gibi kullanımlar için uygun olan tablet, 4000 mah pil seviyesine sahip. Bu açıdan tabletin ekranını da hesaba kattığımızda bataryanın yeterli olduğunu söylemek söz konusu değil.

Kamera açısından da yeterli bir kameraya sahip olmayan tablet, gün ışığında işinizi görebilse de, gece çekimlerinde oldukça kötü bir deneyim sunuyor. 1 GB RAM’e sahip olan bu tablet kullanım açısından oldukça yetersiz kalacağa benziyor.

Tablet basit kullanımların için uygun. Bunun dışındaki işlemlerde kasma sorunu yaşatabiliyor. Şarj olma süresi oldukça uzun ve şarjı çabuk bitiyor. Ses konusunda sıkıntıları olan tableti kulaklık ile kullanmak da fayda var.

Ürün dizayn açısından güzel dursa da kullanım açısından aynı güzelliği sunmuyor. Dokunmatik ekranın tepkileri çok zayıf. Fiyat açısından ucuz olan bu tabletin bu fiyatı bile hak etmediği düşünülüyor.

 


Son Güncelleme: 02.06.2021 17:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alcatel Tabletşok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek, gelecek mi? Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek?
Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek, gelecek mi? Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek?
Hürkuş Hyeu özellikleri, menzili, kullanım amaçları
Hürkuş Hyeu özellikleri, menzili, kullanım amaçları
Valorant laptopta oynanır mı? Valorant için minimum ekran kartı kaç? Valo kaç GB? Valo için RAM kaç olmalı?
Valorant laptopta oynanır mı? Valorant için minimum ekran kartı kaç? Valo kaç GB? Valo için RAM kaç olmalı?
Sony PlayStation Now Haziran 2021 bedava ücretsiz oyunları açıklandı
Sony PlayStation Now Haziran 2021 bedava ücretsiz oyunları açıklandı
Motorola Moto G9 Plus teknik özellikleri ve fiyatı
Motorola Moto G9 Plus teknik özellikleri ve fiyatı
Twitter’da mavi tik nasıl alınıyor? Twitter mavi tik alma yolları
Twitter’da mavi tik nasıl alınıyor? Twitter mavi tik alma yolları

Popüler Haberler

Şok Market mağazalarında satışa çıkarılan Alcatel 1T 10'' tablet incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Evde bakım maaşları ne kadar oldu Haziran 2021 ? Evde bakım maaşı ödeme miktarları
Diş estetiği güncel fiyat listesi 2021
Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım Bankası KOBİ Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?
2 Temmuz'a kadar okula gitme zorunluğu var mı? Temmuza kadar okula isteyen mi gidecek?
Anneler 158. bölüm izle 2 Haziran 2021 Çarşamba son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye kimdir? Selin Yeninci nereli, kimdir?
Ev kiraları en çok hangi bölgelerde arttı?
Ertelenen çekler ne zaman ödenecek?
Maraşlı dizisindeki Savaş karakteri Kimdir? Saygın Soysal dizideki rolü ve hayatı
Emekli intibak zammı 2020 ne zaman verilecek? İntibak yasası son durum nedir, tarih belli oldu mu?
ATV Maraşlı dizisi savcı Tolga kim? Serhat Parıl hakkında bilgiler
ATV Beni Bırakma oyuncu kadrosu
Selena dizisi Zülfikar (Ümit Erdim) kimdir?
Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'e ne oldu, öldü mü?
Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman?
Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Dogecoin Coinbase ne zaman, hangi tarihte listelenmeye başlayacak?
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm ATV canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle TAMAMDIR
Yerli aşı ne zaman geliyor? Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı çalışmaları için açıklama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.