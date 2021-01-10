ŞOK JBL bluetooth hoparlör özellikleri ve kullanımı ile ilgili yorumlar

JBL bluetooth hoparlör Şok markette 899’TL’den başlayan fiyatları ile satılacaktır. JBL hoparlör ses kalitesi özelliği olarak çok iyi fakat fiyatları konusunda herkesin cebine uygun değildir. Ama bu fiyata daha iyi ürünler de mümkündür. Öneğin Anker markasına ait bir ürünü indirimli olarak kampanyalı bir şekilde almak isterseniz 600 TL ücretinde bulabilirsiniz.

JBL marka ürün sadece Şok marketlerde değil alışveriş sitesi olan Trendyol uygulamasında da 899 TL’ye satılmaktadır. Aynı zamanda kupan ve kampanyalardan faydalanarak daha indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Ürünü kullanan kişiler memnun. Ürünün özellikleri ise şu şekildedir; Yüksek ses kalitesi • IPX7 Su Geçirmez • JBL PartyBoost • Dayanıklı malzeme • 12 saate kadar çalma süresi • Bluetooth 4.2 kablosuz bağlantı • Ses Gücü : 20W RMS • Frekans Hassasiyeti : 65Hz – 20kHz • Sürücü Boyutu : 1 x 44mm + 1 x 80mm • Sürücü Hassasiyeti : >80dB • Ağırlık : 540g • Boyutlar : 69mm x 181mm x 74mm

JBL bluetooth hoparlör kullanıcı yorumları

Ses kalitesi ve pil ömrünü beğendiğini dile getiren kullanıcılar, taşınabilirliği ve boyutu konusunda da olumlu şekilde yorum yaptılar. Tutmak için aynı zamanda ipi olan hoparlör arkadaş ortamlarında dışarıda veya eğlenmek istediğiniz alanlarda keyifli bir şekilde müzik dinleyip eğlenmenize yardımcı olacak bir üründür.

Su geçirmez özelliği ile övünen ürünün Stereo özelliğinin olmaması eksik detay olarak ifade edilmektedir. Eksi bir özellik olarak belirtilen bir diğer özellik ise hoparlörün kendinden alt modellerle eşleşmiyor olması. Ses kalitesi olarak da Flip 4’ten daha iyi bir üründür.

Uzun süre son ses olarak müzik dinleme işini evinizde gerçekleştirme imkanı olmadığını dile getiren kullanıcılar bunun sebebinin komşuları rahatsız edecek bir ses özelliğine sahip olmasından dolayı olduğunu ifade ettiler. Tavsiye edilen ürünler arasında yerini alan JBL hoparlör ile cep telefonunuza gelen aramaları yanıtlayıp telefon görüşmeleri de yapabiliyorsunuz.



