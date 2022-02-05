Şok Homend Pottoman Türk kahve makinesi nasıl, alınır mı? Kullanıcı yorumları

Şok Marketlerde aktüel ürünler kampanyası dahilinde Homend Pottoman Türk kahve makinesi 279 TL fiyat ile satışa sunulacak. Aynı ürün farklı intenet sitelerinde 300 TL’ye satılmakta. Ürün, çek ve kart puanları ile çok daha uyguna alınabilir.

Fiyatına göre güzel bir kahve zevki yaşatan ürünün malzemesinin kalitesi Arçelik telve kadar iyi olmasa da ona oldukça yakın.

Ürünün en büyük eksi yönü elektrik bağlantılı olan cezvesi. Bu özelliği yıkama ve kullanım aşamalarında sıkıntı yaşatabilir. Bir başka eksisi ise plastik kalitesinin iyi olmaması. Ancak fiyat göz önüne alındığında bu durum kabul edilemeyecek bir şey değil.

Üründe kahve sensörü bulunmakta ve kahve köpüğü oldukça güzel olmakta.

Yani, diğer Homend ürünlerinde ki gibi firma maliyete oynamış ve uygun fiyatlı bir ürün sunmuş. Makine temel görevini yerine getiriyor. Fazla beklenti olmadan alınabilecek bir üründür. Arçelik Telve 500 TL’den satılıyor. Maddi açıdan sıkıntı yaşayanlar için bu ürün oldukça iyi bir ürün demek mümkün.

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