Şok Homend Pottoman Türk kahve makinesi nasıl, alınır mı? Kullanıcı yorumları

Şok Marketlerde aktüel ürünler kampanyası dahilinde Homend Pottoman Türk kahve makinesi 279 TL fiyat ile satışa sunulacak. Aynı ürün farklı intenet sitelerinde 300 TL’ye satılmakta. Ürün, çek ve kart puanları ile çok daha uyguna alınabilir.
Fiyatına göre güzel bir kahve zevki yaşatan ürünün malzemesinin kalitesi Arçelik telve kadar iyi olmasa da ona oldukça yakın.
Üründe kahve sensörü bulunmakta ve kahve köpüğü oldukça güzel olmakta.
Yani, diğer Homend ürünlerinde ki gibi firma maliyete oynamış ve uygun fiyatlı bir ürün sunmuş. Makine temel görevini yerine getiriyor. Fazla beklenti olmadan alınabilecek bir üründür. Arçelik Telve 500 TL’den satılıyor. Maddi açıdan sıkıntı yaşayanlar için bu ürün oldukça iyi bir ürün demek mümkün.
Homend Pottoman kullanıcı yorumları
- İndirimdeyken aldım. Beş yıldız vermemin nedenlerinden birisi bu. Yoksa Arçelik markalı kahve makinem kadar iyi bir ürün değil ama son derece ucuza almış oldum. Kahveyi iyi pişiriyor ve tek düğme ile sorunsuz. Özellikle, şeker kullananlar ısıtmadan önce bir kere karıştırın, kahve daha güzel oluyor. Eksi yönlerinden biri, yapısından ötürü yıkama esnasında dikkat etmek gerekiyor. Bir başka eksi yönü de, özellikle bir süre içinde bekletilirse cezvede kalanları temizlemek zor oluyor. Diğer kullandığım makinede su ile çalkalamak yeterli oluyor, yapışma vs. yaşanmıyor. Bu ürünün taban kalitesi o kadar iyi değil. Fakat fiyat olarak iyi, kullanım açısından da kolay ve işlevini eksik olmadan yerine getiriyor.
- Homend markalı ürünler oldukça kaliteli görünüyor. Bu fiyata bedava bir ürün. Kahveyi oldukça iyi pişirdi. Köpüğü de tam kararında. Ürünün kaydını Homend sitesine yapmayı başaramayanlar seri numarasında “/” işaretinin ardından yazsınlar. Ürünün krem rengi olanı efsane.
- Çok iyi köpük yapıyor. Tavsiye ediyorum. Fiyat ve performans olarak da oldukça yeterli bir ürün olarak görüyorum. Kaliteli markanın güzel ürünü.
- Ürünün kırmızı rengi oldukça hoş duruyor. Plastik kalitesi beklediğimin bir tık altında, annemde aynı özelliklere sahip Fakir marka kahve makinesi var. Onun plastiği buna göre bir tık daha kaliteli. Hazne kısmı 4 kişilik kahve pişiren bir makine ile aynı hacimde su alabiliyor, kapasitesine nasıl beş fincan dediklerini anlamış değilim. Çalıştırdığımda kahveyi oldukça güzel pişirdi o konuda sıkıntı yok. Alınabilecek bir makine tavsiye ediyorum. Uyarı sesi de yeterli seviyede. Rengi ile duruşu da çok şık ancak plastiği biraz daha kaliteli olabilirdi ve beş fincan pişirmez.