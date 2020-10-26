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Şok Aktüel'de satılan Xiaomi Earbuds Basic S kulaklık nasıl, alınır mı? Xiaomi Earbuds Basic S kulaklık Şok Aktüel'de satışı başladı

Gündemde halen yer almaya devam eden Şok Aktüel'de satılan Xiaomi Earbuds Basic S kulaklık nasıl, alınır mı? Xiaomi Earbuds Basic S kulaklık Şok Aktüel'de satışı başladı haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 26 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 07:16
Şok Aktüel'de satılan Xiaomi Earbuds Basic S kulaklık nasıl, alınır mı? Xiaomi Earbuds Basic S kulaklık Şok Aktüel'de satışı başladı
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Şok market aktüel ürünlerine eklen Xiaomi Mi Earbuds Basic S bluetooth kulaklıkları 139 Türk Lirası ile mağazalardaki yerlerini aldı. Ürünün satışı web sayfasındaki fiyatı ile aynı şekilde yapılmaktadır.

Xiaomi Mİ Earbuds Basic S Bluetooth Kulaklıklar Nasıldır:

Kulaklık tam bir fiyat performans üründür. Bu fiyata daha kalitelisini piyasada bulmak mümkün değildir. 95 Türk Lirasında satışa sunulan her ne kadar Çin yapımı ürün olsada maalesef aynı kaliteyi vermemektedir. Öte yandan Xiaomi tanınmış bir markadır, piyasaya göre ise kullanılan malzemelerine bakıldığında ürünün kaliteli olduğunu söylemek mümkün artı ürünün mikrofonunda da bir sorun bulunmamakta. Seste ise ufakta olsa bir gecikme var. Kulaklıkta dinlerken dikkat çeken ilk özellik kablolu kulaklıkların verdiği ses performansını verememesi, eğer alacak olan birey şarkı dinlemeye seviyorsa kablolu kulaklık ile aynı ses kalitesine sahip olmadığını bilmesi ve göz önünde bulundurması gerekmektedir. Müzik dinleme zevki fazla olmayan yani arada bir dinleyen kişiler için ise herhangi bir sorun teşkil edeceğini sanmamaktayız. Xiaomi Mİ Earbuds Basic’ de çoğu bluetooth kulaklığında var olan ses gecikmesi problemi yaşanmaktadır. Ama fiyatına bakıldığında ses gecikmesi o kadar sorun edecek bir özellik değildir. Mikrofon özellikleri ise piyasada bulunan ürünler ile aynı sayılır. Yani sesinizi iletirken biraz kalitesiz olabilmekte ama bu fiyata veya bu fiyatın üzerinde bir kulaklık alsanız dahil ses kalitesi aynı olacaktır. Bu yüzden ürün mikrofon açısından da iyi sayılır.

Xiaomi Mi Earbuds Basic S kullananlar ne diyor:

*Ürünü almadan önce detaylı bir şekilde araştırmalarını yaptım ve en sonunda bu ürünü almaya karar verdim. Ürünü alma sebeplerim ise; ürünün markasının tanındık olması, fiyatının fazla cep yakmaması, mikrofon özelliklerinin piyasa genelinde ki ürünlere kıyas ile bir tık iyi olması ve ses performansı. Sese gelirsek ahım şahım bir yanı yok tabii ki daha iyisi olabilirdi ama bu fiyata daha iyisinin olacağını sanmıyorum.

*Ürünü kullanmaya başlayalı yaklaşık bir hafta oldu. Sesi çok üst seviyede diyemem ama fiyatına bakıldığında azıcık da olsa iyi bir performansı olduğunu söyleyebilirim. Şarkı dinlerken herhangi bir sıkıntı yaşamamak ile birlikte oyun moduna geçirdiğimde 1 dakika içerisinde 1 ila 2 kez ses gidilmesi oluyor. Çok kötü bir problem diyemem çünkü ben müzik dinleme amacı ile bu ürünü tercih ettim fakat film veyahut dizi için aldıysanız bende bulunmakta olan üründe arkadan sürekli bir sss sesi gelmekte.

Yani çoğunluğa bakıldığında bu fiyata bu ürünü alanların memnun olduğu görülmekte.

Xiaomi Mi Earbuds Basic S Özellikleri:

*Batarya : 43 mAh kulaklığın, 300 mAh şarj kutusunun,

*Bluetooth: 5.0 versiyon,

*Şarj Süresi: 1, 5 Saat

*Kullanım Süresi: 4 Saat

*Kullanım alanı: 10 Metre,

*Android ve ios uyumlu

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 26.10.2020 07:16
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Anahtar Kelimeler:
şok Aktüelşok Aktüel|şok Xiaomi
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