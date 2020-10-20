İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Şok Aktüel mağazalarında satışa çıkarılan Xiaomi Earbuds Basic S kulaklık incelemesi ve kullanıcıların yorumları!

Şok Aktüel mağazalarında satışa çıkarılan Xiaomi Earbuds Basic S kulaklık incelemesi ve kullanıcıların yorumları! haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 20 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

20 Ekim 2020 Salı 11:15
Şok Aktüel mağazalarında satışa çıkarılan Xiaomi Earbuds Basic S kulaklık incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Takip Et:

Şok market aktüel ürünlerine eklen Xiaomi Mi Earbuds Basic S bluetooth kulaklıkları 139 Türk Lirası ile mağazalardaki yerlerini aldı. Ürünün satışı web sayfasındaki fiyatı ile aynı şekilde yapılmaktadır.

Xiaomi Mİ Earbuds Basic S Bluetooth Kulaklıklar Nasıldır:

Kulaklık tam bir fiyat performans üründür. Bu fiyata daha kalitelisini piyasada bulmak mümkün değildir. 95 Türk Lirasında satışa sunulan her ne kadar Çin yapımı ürün olsada maalesef aynı kaliteyi vermemektedir. Öte yandan Xiaomi tanınmış bir markadır, piyasaya göre ise kullanılan malzemelerine bakıldığında ürünün kaliteli olduğunu söylemek mümkün artı ürünün mikrofonunda da bir sorun bulunmamakta. Seste ise ufakta olsa bir gecikme var. Kulaklıkta dinlerken dikkat çeken ilk özellik kablolu kulaklıkların verdiği ses performansını verememesi, eğer alacak olan birey şarkı dinlemeye seviyorsa kablolu kulaklık ile aynı ses kalitesine sahip olmadığını bilmesi ve göz önünde bulundurması gerekmektedir. Müzik dinleme zevki fazla olmayan yani arada bir dinleyen kişiler için ise herhangi bir sorun teşkil edeceğini sanmamaktayız. Xiaomi Mİ Earbuds Basic’ de çoğu bluetooth kulaklığında var olan ses gecikmesi problemi yaşanmaktadır. Ama fiyatına bakıldığında ses gecikmesi o kadar sorun edecek bir özellik değildir. Mikrofon özellikleri ise piyasada bulunan ürünler ile aynı sayılır. Yani sesinizi iletirken biraz kalitesiz olabilmekte ama bu fiyata veya bu fiyatın üzerinde bir kulaklık alsanız dahil ses kalitesi aynı olacaktır. Bu yüzden ürün mikrofon açısından da iyi sayılır.

Xiaomi Mi Earbuds Basic S kullananlar ne diyor:

*Ürünü almadan önce detaylı bir şekilde araştırmalarını yaptım ve en sonunda bu ürünü almaya karar verdim. Ürünü alma sebeplerim ise; ürünün markasının tanındık olması, fiyatının fazla cep yakmaması, mikrofon özelliklerinin piyasa genelinde ki ürünlere kıyas ile bir tık iyi olması ve ses performansı. Sese gelirsek ahım şahım bir yanı yok tabii ki daha iyisi olabilirdi ama bu fiyata daha iyisinin olacağını sanmıyorum.

*Ürünü kullanmaya başlayalı yaklaşık bir hafta oldu. Sesi çok üst seviyede diyemem ama fiyatına bakıldığında azıcık da olsa iyi bir performansı olduğunu söyleyebilirim. Şarkı dinlerken herhangi bir sıkıntı yaşamamak ile birlikte oyun moduna geçirdiğimde 1 dakika içerisinde 1 ila 2 kez ses gidilmesi oluyor. Çok kötü bir problem diyemem çünkü ben müzik dinleme amacı ile bu ürünü tercih ettim fakat film veyahut dizi için aldıysanız bende bulunmakta olan üründe arkadan sürekli bir sss sesi gelmekte.

Yani çoğunluğa bakıldığında bu fiyata bu ürünü alanların memnun olduğu görülmekte.

Xiaomi Mi Earbuds Basic S Özellikleri:

*Batarya : 43 mAh kulaklığın, 300 mAh şarj kutusunun,

*Bluetooth: 5.0 versiyon,

*Şarj Süresi: 1, 5 Saat

*Kullanım Süresi: 4 Saat

*Kullanım alanı: 10 Metre,

*Android ve ios uyumlu

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 20.10.2020 11:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şok Aktüel|şok Xiaomişok Aktüel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trendyol kredi kart bilgileri hacklendi iddialarına açıklama getirdi
Trendyol kredi kart bilgileri hacklendi iddialarına açıklama getirdi
Yeni KIA K5 GT-Line'ın özellikleri belli oldu
Yeni KIA K5 GT-Line'ın özellikleri belli oldu
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Dev firma Xiaomi'nin yeni cihazı Redmi Note 10'un bilgileri sızdırıldı!
Dev firma Xiaomi'nin yeni cihazı Redmi Note 10'un bilgileri sızdırıldı!
Volkswagen Taos – Yeni SUV modeli Ekimde piyasaya çıkacak!
Volkswagen Taos – Yeni SUV modeli Ekimde piyasaya çıkacak!

Popüler Haberler

Şok Aktüel mağazalarında satışa çıkarılan Xiaomi Earbuds Basic S kulaklık incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Uzaktan eğitim için tercih edilen Zoom uygulaması nasıl kullanılmaktadır?
Aile hekimi ilaç raporu verebilir mi? İlaç raporu yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
Rüyada civciv görmek ne demektir? Rüyada civciv görmenin tabiri ve anlamı
ziraat bankası sıfır faizli hayvancılık kredisi şartları 2020
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
Süper emeklilik nasıl olunur? 2020 Süper emeklilik yasası nedir?
İntibak zammı hangi emeklileri kapsıyor? İntibak zammı düzenlemesinin emeklilere getirileri neler olacak?
Emekliye seyyanen zam var mı? Ekim 2020 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Cilt bakımı için evde yapılabilecek doğal maskeler ve yapılışları 2020
Galatasaray Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı hangi ne zaman, hangi stadyumda oynanacak?
Süperlig tekrar ne zaman başlayacak? Lig tamamlanacak mı?
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu hakkında bilgiler
Star TV Gerçeğin Peşinde telefon numaraları ve whatsapp hattı
Araç alım satım vergi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? Yılda kaç araba satanlar vergi ödemek zorundadır?
Hangi hastalık malulen emeklilik için yeterlidir? Malulen emeklilik şartları 2020
Emeklilik maaş nasıl hesaplanır? 2020 tahmini emekli maaşı nasıl öğrenebilir?
E-devlet kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 kömür yardımı için gerekli evraklar
iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler ortaya çıktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert Neden Yayınlanmıyor? 20 Ekim 2020 Salı Müge Anlı neden yok?
Toki sosyal konut kredisi nasıl alınır? 2020 Toki konut kredisi veren bankalar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.