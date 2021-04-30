SnowRunner ne zaman çıkacak? Steam SnowRunner çıkış tarihi

Geçen haftalarda Epic Games Sotere ile olan senelik anlaşması oyunun başka platformda yani Steam da çıkacağını oyun kullanıcılarına müjde olarak duyurmuştu.

ilk olarak 28 Nisan 2020 senesinde çıkış yapmış ve kullancıların beğenilerine sunulmuştu. Epic Games ile anlşaması biten şirket Steam da çıkacağının duyurmasının ardından 18 Mayısıs'ta oyunun piyasaya sürüleceği ifade edildi. SnowRunner, 18 Mayısıs'ta ayrıca Windows Store ve Switch'e de geliyor.

SnowRunner güçlü oyuncuların güçlü koltuğa oturduğu en gelişmiş olarak arazi simülasyonu ile oynanacak. Ford gibi markalar da oyunda olacak. Çok zor görevler yerine getirilirken heyacan dorukta olacak. Egzoz kar lastiği gibi yeni eklemeler oyunda yer alıyor. Oyun çoklu oyun sistemi ile de zenginleştirilebiliyor. Dört kişilik oynanabiliyor mesela.