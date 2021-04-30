SnowRunner ne zaman çıkacak? Steam SnowRunner çıkış tarihi

Geçen haftalarda Epic Games Sotere ile olan senelik anlaşması oyunun başka platformda yani Steam da çıkacağını oyun kullanıcılarına müjde olarak duyurmuştu.
SnowRunner güçlü oyuncuların güçlü koltuğa oturduğu en gelişmiş olarak arazi simülasyonu ile oynanacak. Ford gibi markalar da oyunda olacak. Çok zor görevler yerine getirilirken heyacan dorukta olacak. Egzoz kar lastiği gibi yeni eklemeler oyunda yer alıyor. Oyun çoklu oyun sistemi ile de zenginleştirilebiliyor. Dört kişilik oynanabiliyor mesela.
Son Güncelleme: 30.04.2021 20:26