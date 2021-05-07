SNL canlı nasıl izlenir, SNL saat kaçta? Elon Musk'ın sunacağı SNL ne zaman?

Dünyaca ünlü dev bir şirket olan Tesla’nın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) olan Elon Musk, Twitter hesabında paylaştığı ‘’ The Dogefather. SNL May 8 ‘’ şeklindeki tweetinin ardından yatırımcıların da epey bir merak içinde oldukları SNL saat kaçta başlayacak? SNL programı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını sizler için haberimizde yer verdik.

Dogecoin ne kadar oldu?

Popüler bir alt coinlerden olan Dogecoin 6 Mayıs tarihi itibari ile 0,59354 dolardan işlem gördü ve bu miktar 4,8800 Türk lirasına denk gelmektedir.

Cumartesi Nıght Lıve programı ne zaman yayınlanacak?

Yapılacak olan bu program Tesla’nın CEO’su olan Elon Musk’ın SNL’ye ev sahipliği yapacağı ilk program olacak. Komedi programına Cyrus da 6. Kez konuk olarak katılacak ve ünlü şarkıcı daha önce 2013 – 2015 yıllarında da bu şova ev sahipliği yapmıştı. Programın yayınlanacağı NBC kanalı ise program ile ilgili duyuruyu resmi Twitter hesabından birçok roket emojisi koyarak paylaştı ve konuk olan Cyrus da buna benzer şekilde bir paylaşım yaparak haberi doğrulamış oldu.

SNL programı daha önce de birçok ünlü sunuculara da ev sahipliği yapmıştı. Programda ki o sunucular arasında Donald Trump, Al Gore, Adele, Nick Jonas da yer aldı.

’in Crew Dragon görevi ile astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na ikinci kere ulaştırmasının ardından birkaç saat sonrasında izleyicileri şoke eden ve heyecanlandırılan duyuruyu paylaştı.

Daha önceden South Park, The Simpsons, Rick and Morty gibi popüler olan dizilerde yer alan uzay firmasının 49 yaşındaki kurucusu olan Elon Musk aynı zamanda Iron Man 2 adlı fantastik filmde de kısa bir rolde yer almıştı.

Teknoloji milyarderleri arasında yer alan Musk, geçen hafta SpaceX genel merkezinin dışında yer alan reklam panosuna ‘’ Mars Berbat ‘’şeklinde bir yazı yazıldığında da gündeme oturmuştu. Reklam ilanını Los Angeles merkezli bir kreatif ajans olan Activista’nın yerleştirdiği aktarıldı.

İlgili ajansın resmi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, ‘ Ne berbat değil? Dünya. Ama dürüst olalım, ona davranış şeklimiz berbat’ şeklinde ifadeler yer aldı.

SNL programı saat kaçta yayınlanacak?

Program NBC TV’de yayınlanacak ve program saatleri kıtalara göre farklılık göstereceğinden farklı zaman dilimlerinde yayınlanacaktır. Türkiye saati ile de SNL programı akşam saat 18:30’ da başlayacak.

SNL programı canlı yayını nasıl izlenir?

NBC TV’ de yayınlanacak olan program farklı uydular üzerinden izlenebilirken aynı zamanda Youtube TV aboneleri de kolayca izleyebilecekler.