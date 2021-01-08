Snapchat hesabı nasıl silinir? Snapchat hesabı kalıcı olarak silme işlemleri

Snapchat hesabına sahip olan ve hesabını silmek isteyen kişiler, hesabını kalıcı olarak kaldırmanın yöntemlerini merak etmektedir. Snapchat hesabı kalıcı olarak kaldırılabildiği gibi devre dışı bırakılarak istenildiğinde geri aktif edilmesi de mümkündür.

Snapchat Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

Snapchat hesabınızı kalıcı olarak kaldırmak istiyor iseniz bunu intenet üzerinden yapmanız mümkündür. Bunun için ilk olarak https://accounts.snapchat.com/accounts/login?

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elete_account adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Yukarıdaki adrese Snapchat kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın. Ardından sayfanın en alt kısmında yer alan hesabı sil tuşuna basarak hesabnızı slin. 30 gün geçtikten sonra hesabınızı kalıcı olarak silinecektir. Bu süreçte eğer hesabınızı geri açmak isterseniz 30 gün geçmeden hesabınızı açabilirsiniz.

Bir başka yöntem olarak aynı sayfada yer alan Destek bölümüne basın ardından temel bilgileri öğren menüsünden hesabım ve güvenlik menüsüne girin. Bu menüde bulunan hesabımı sil tuşuna bastıktan 30 gün sonra hesabınız silinecektir.

Bu iki yöntemler Snapchat hesabınızı kalıcı olarak silmeniz mümkündür. 30 gün içinde silinecek olan hesabınız eğer 30 gün içinde hesabınızı silmekten vazgeçerseniz hesabınızı tekrar açarak kullanmanıza imkan vermektedir.