Snapchat çöktü mü? 2021 Snapchat mesaj neden gitmiyor? 13 Ekim Snapchat bağlantı sorunu

Bir dönemin en popüler sosyal medya uygulamasıçökme sorunuyla gündem oldu. Uzun yıllar en popüler uygulama olan ancak son yıllarda düşüş yaşayan uygulamadayaşanıyor. Son dönemde düşüş yaşasa da hala binlerce kişi tarafından kullanılan Snapchatmü, Snapchat neden girmiyor soruları merak ediliyor.

Snapchat uygulamasında yaşanan bağlantı sorununun nedeni yapılan yeni güncelleme olarak tahmin ediliyor. Downdetector üzerinde çok sayıda kullanıcı aynı sorunu bildiriyor. Snapchat’e gelen son güncellemenin ardından söz konusu sorun yaşanmaya başladı. Ancak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.