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Snapchat çöktü mü? 2021 Snapchat mesaj neden gitmiyor? 13 Ekim Snapchat bağlantı sorunu

Bir döneme damgasını vuran sosyal medya uygulaması Snapchat çökme sorunuyla gündem oldu. Kullanıcılar Snapchat çöktü mü, Snapchat mesaj gitmiyor ve Snapchat neden girmiyor gibi soruları araştırmaya başladı. Snapchat giriş sorunu yaşayanların sayısı giderek artıyor.

13 Ekim 2021 Çarşamba 17:16
Snapchat çöktü mü? 2021 Snapchat mesaj neden gitmiyor? 13 Ekim Snapchat bağlantı sorunu
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Bir dönemin en popüler sosyal medya uygulaması Snapchat çökme sorunuyla gündem oldu. Uzun yıllar en popüler uygulama olan ancak son yıllarda düşüş yaşayan uygulamada giriş sorunu yaşanıyor. Son dönemde düşüş yaşasa da hala binlerce kişi tarafından kullanılan Snapchat çöktü mü, Snapchat neden girmiyor soruları merak ediliyor.

Snapchat uygulamasında yaşanan bağlantı sorununun nedeni yapılan yeni güncelleme olarak tahmin ediliyor. Downdetector üzerinde çok sayıda kullanıcı aynı sorunu bildiriyor. Snapchat’e gelen son güncellemenin ardından söz konusu sorun yaşanmaya başladı. Ancak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.


Son Güncelleme: 13.10.2021 17:16
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Anahtar Kelimeler:
SnapchatGiriş Sorunuçöktü
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