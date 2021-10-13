Snapchat çöktü mü? 2021 Snapchat mesaj neden gitmiyor? 13 Ekim Snapchat bağlantı sorunu

13 Ekim 2021 Çarşamba 17:16
Bir dönemin en popüler sosyal medya uygulaması Snapchat
çökme sorunuyla gündem oldu. Uzun yıllar en popüler uygulama olan ancak son yıllarda düşüş yaşayan uygulamada giriş sorunu
yaşanıyor. Son dönemde düşüş yaşasa da hala binlerce kişi tarafından kullanılan Snapchat çöktü
mü, Snapchat neden girmiyor soruları merak ediliyor.
Snapchat uygulamasında yaşanan bağlantı sorununun nedeni yapılan yeni güncelleme olarak tahmin ediliyor. Downdetector üzerinde çok sayıda kullanıcı aynı sorunu bildiriyor. Snapchat’e gelen son güncellemenin ardından söz konusu sorun yaşanmaya başladı. Ancak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.
Son Güncelleme: 13.10.2021 17:16
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