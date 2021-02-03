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Smart Tv youtube reklamları nasıl kapatılır? TV’de YouTube reklamları nasıl devre dışı bırakılır?

Android TV kullanıcılarının internette araştırdığı Smart Tv Youtube reklamları nasıl kapatılır, TV'de Youtube reklamları nasıl devre dışı bırakılır sorusunu sizler için yanıtladık. Smart TV üzerinden reklamları engellemek için içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 16:11
Smart Tv youtube reklamları nasıl kapatılır? TV’de YouTube reklamları nasıl devre dışı bırakılır?
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Android TV kullanıcılarının yoğun olarak yaşadığı problemlerden biri olan Youtube reklamları, kullanıcıları rahatsız ederek video akışını olumsuz etkilemektedir. Android TV’lerden Youtube reklamlarını engellemenin yöntemleri bulunmaktadır.

Android TV reklamları nasıl engellenir?

Android TV’lerde reklamları kaldırmak için uygulayabileceğiniz ilk yöntem, Android TV Home uygulamasında güncellemeyi kaldırmak ve otomatik güncellemeleri engellemektir. Android TV Home uygulamasında yer alan güncellemeleri kaldırarak, Öne Çıkanlar bölümünde yer alan reklamları sınırsız olarak engelleyebilirsiniz.

Android TV Home güncellemesi nasıl kaldırılır?

Android TV Home uygulamasını güncellediyseniz, bu güncellemeyi kaldırarak reklamları kalıcı olarak durdurabilirsiniz. Bunun için uygulanması gereken yöntemler şunlardır;

Android TV cihazınız üzerinden ‘Ayarlar’ bölümüne girin.

Sırasıyla Uygulamalar > Tüm Uygulamalar > Sistem Uygulamalarını Göster seçeneğine tıklayın.

Android TV Home uygulamasını bularak seçin.

Güncellemeyi kaldırmak ve önceki sürüme dönmek için ekranda açılan ‘Güncellemeleri Kaldır’ butonuna tıklayın.

İşleme onay verin.

Android TV otomatik güncellemeler nasıl durdurulur?

Android TV Home güncellemelerini bu yöntemle kaldırdıktan sonra, uygulamanın otomatik güncellenmemesi için otomatik güncellemeleri devre dışı bırakmalısınız. Otomatik güncellemeleri kaldırmak için;

Android TV cihazınızdan Google Play Store uygulamasına girin.

Yan menü üzerinden ‘Ayarlar’ bölümüne girin.

Uygulamaları otomatik güncelleme seçeneğine tıklayarak otomatik güncellemeleri devre dışı bırakın.

Bu işlemden sonra uygulamaların otomatik güncelleştirilmeleri duracak ve güncellemek istediğinizde uygulamayı manuel olarak güncellemek durumunda kalacaksınız.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 16:11
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Smart TvAndroid TvYouTube
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