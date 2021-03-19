Skoda Kushaq 2021 teknik özellikleri ve tasarımı

Skoda Kushaq, SUV sınıfının iddialı yapımlarından oldu. Yeni model hakkında bilinmeyenlere haberimizde yer verildi.

2021 Skoda Kushaq

Araç, yalnızca Hindistan için sunulmuştur. MQBA-A0-IN platformunda geliştirilmiştir. Araç, dudak şeklinde kromajla çevrili bir ızgara alanına sahiptir. İkili LED far sistemi bulunur. Arka kısım daha toplu bir yüzdür. Jeep modellerine benzeyen bir tasarımdır.

İç kısımda 7 inç, üst paketlerde 10 inç multimedya ekranı bulunmaktadır. Bu ekranın altında dokunmatik tuşlar bulunmaktadır. Direksiyonun ön kısmında da dijital ekran vardır.

Motor kısmında 2 farklı versiyon bulunmaktadır.

Birinci motor, 1.5 L TSI benzinli ve 150 beygir gücündedir. 250 Nm tork değerinde 7 ileri DSG şanzıman seçeneği sunmaktadır. İkinci seçenekte ise, 1.0L TSI motor bulunmaktadır. 115 beygir gücündedir ve 175 Nm tork üretilmektedir. 6 ileri otomatik vites ya da 6 ileri manuel vites seçenekleri bulunmaktadır.

Satış fiyatları hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır ancak üç ayrı donanım seçeneği mevcuttur.