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Skoda Kushaq 2021 teknik özellikleri ve tasarımı

SUV sınıfı araçlara yenisi eklendi. Sadece Hindistan pazarında satışa sunulacağı açıklanan Skoda Kushaq 2021, oldukça beğenildi. Aracın teknik özellikleri ve tasarımı hakkında detaylı bilgiye haberimizde yer verilmiştir.

19 Mart 2021 Cuma 17:50
Skoda Kushaq 2021 teknik özellikleri ve tasarımı
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Skoda Kushaq, SUV sınıfının iddialı yapımlarından oldu. Yeni model hakkında bilinmeyenlere haberimizde yer verildi.

2021 Skoda Kushaq

Araç, yalnızca Hindistan için sunulmuştur. MQBA-A0-IN platformunda geliştirilmiştir. Araç, dudak şeklinde kromajla çevrili bir ızgara alanına sahiptir. İkili LED far sistemi bulunur. Arka kısım daha toplu bir yüzdür. Jeep modellerine benzeyen bir tasarımdır.

İç kısımda 7 inç, üst paketlerde 10 inç multimedya ekranı bulunmaktadır. Bu ekranın altında dokunmatik tuşlar bulunmaktadır. Direksiyonun ön kısmında da dijital ekran vardır.

Motor kısmında 2 farklı versiyon bulunmaktadır.

Birinci motor, 1.5 L TSI benzinli ve 150 beygir gücündedir. 250 Nm tork değerinde 7 ileri DSG şanzıman seçeneği sunmaktadır. İkinci seçenekte ise, 1.0L TSI motor bulunmaktadır. 115 beygir gücündedir ve 175 Nm tork üretilmektedir. 6 ileri otomatik vites ya da 6 ileri manuel vites seçenekleri bulunmaktadır.

Satış fiyatları hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır ancak üç ayrı donanım seçeneği mevcuttur.



Son Güncelleme: 19.03.2021 17:50
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Anahtar Kelimeler:
Skoda KushaqSUV2021
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