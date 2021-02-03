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Sıvı temaslı ıslak telefon nasıl kurutulur?

Günümüzde birçok elektronik alet su geçirmeme özelliği taşımaktadır. Lakin birçok kullanıcının telefonu hâlâ su geçirebilmektedir. Peki sıvı temaslı ıslak telefonun kurutulma işlemi nasıl yapılır, kurutmanın püf noktaları nedir? İşte detaylar...

03 Şubat 2021 Çarşamba 13:17
Sıvı temaslı ıslak telefon nasıl kurutulur?
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Telefonunuzun su geçirmezliği ve bu geçirmezliğin süresi arasındaki fark birçok kez birazcık geç fark edilmektedir. Telefon veya kullanmakta olduğunuz başka bir elektronik aletin; su birikintisine yaklaşmadan önce ne derece su geçirmez olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Yani bu özellikle ilgili gerekli kontroller yapılmalı ve buna göre davranılmalıdır. Bunun için kontrol işlemleri IPXX numarası ile dile getirilecektir. Burada yer alan ilk X, toz ve benzeri katı küçük parçaları anlatmak için kullanmaktadır. Bu özellik 6 numaraya kadar yükseltilebilmektedir. Onun ardından gelen ikinci X ise su gibi akışkan maddeler içindir. Bu özellikte 0’dan 9’a kadar uzamaktadır. Yani 0 en etkisiz korumayı sağlarken 9 en etkili korumayı sağlayacaktır. Yani telefonunuz 9 derecesinde bir su geçirmezlik özelliği taşıyorsa; telefonunuz suya karşı neredeyse tamamen korunacaktır.

 

En çok kullanılmakta olanı ise IP67’dir. IP67 de yer alan 7 numaranın anlamı; bir elektronik aletin yarım saatlik bir süre zarfı kadar cihazın 1 m derinliğindeki suya daldırılabileceğini söylemektedir. IP68, 1,5 metrelik bir derinliğe kadar daldırılabilir ve yarım saatlik bir süre zarfı boyunca suya dayanacaktır. Bunların arasında en yüksek korumaları sağlayan derece IP69K’dır. Bu numaraya sahip cihazların yüksek sıcaklıklarda ya da güçlü su jetlerine dayanıklılık gösterebileceği anlamına gelmektedir.

 

 

Telefonum ıslandı ne yapmalıyım?

 

Vereceğimiz ipuçlarına geçmeden önce dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; ne olursa olsun ıslanmış, suya düşmüş olan telefonunuzu sudan çıkarttıktan sonra kullanmaya kalkmayınız. Cihazın sudan çıkarıldıktan sonra kullanılmadan kapatılması gerekmektedir. SIM kartınız gibi bütün erişilebilen parçaları telefondan ayırın ve sonrasında kuru bir havlu ya da kılıfın üzerinde elinizden geldiğince kurulamaya çalışınız. Portlarına girmiş olan suları nazikçe sallayarak çıkartmaya çalışın.

 

Su emme konusunda en iyi performans sağlayan ürünlerden birisi pirinçtir. Telefonunuzun sığacağı büyük bir kaseyi alın ve ıslanmış olan telefonunuzu tamamen kapatacak kadar pirinci kaseye koyunuz. Bundan sonraki 24 saat boyunca sabırlı olmanız gerekmektedir. Sadece 24 saatin ardından cihazı açmaya çalışmanız gerekmektedir. Eğer bu işlem işe yaramaz ise pes etmeyin! Tekrar pirince koyun ve bir gün daha bekleyin. Eğer beklediğiniz bu günde telefon cevap vermiyorsa yeni bir telefon bakmanın zamanı gelmiş demektir. 



Son Güncelleme: 03.02.2021 13:17
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