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Şirketten açıklama geldi: Facebook ve Instagram çöktü

Instagram ve Facebook'un mesajlaşma uygulaması olan Messenger'a erişim sağlayamayan vatandaşların aklına Instagram çöktü mü sorusu geldi. Konuya ilşkin açıklama yapan şirket Workplace hizmetinde sorun olduğunu ve sorunu çözmeye uğraştıklarını açıkladı.

10 Aralık 2020 Perşembe 17:22
Şirketten açıklama geldi: Facebook ve Instagram çöktü
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Dünya’da milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal paylaşım mecraları Instagram ve Facebook’un çöktüğü haberi gündeme bomba gibi düştü. Konuya ilişkin Instagram ve Facebook’tan açıklama yapıldı.

Bugün Instagram ve Facebook’a erişimde sorun yaşayan kişiler Instagram ve Facebook çöktü mü sorusunu  akıllara getirdi. Instagram için 350, Facebook için 1800 şikayet olan şirket konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Facebook ve Instagram’a ait Workplace hizmetinde sorun yaşanması sebebi ile uygulamalarda sorun bulunduğunu açıklayan şirket problemin en kısa sürede çözülmesi için ve eski haline dönüşmesi için çabalamaya devam ettiklerini açıkladı.



Son Güncelleme: 10.12.2020 17:22
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Anahtar Kelimeler:
Facebookİnstagramçöktü
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