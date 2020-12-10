Şirketten açıklama geldi: Facebook ve Instagram çöktü

Dünya’da milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal paylaşım mecraları Instagram ve Facebook’un çöktüğü haberi gündeme bomba gibi düştü. Konuya ilişkin Instagram ve Facebook’tan açıklama yapıldı.

Bugün Instagram ve Facebook’a erişimde sorun yaşayan kişiler Instagram ve Facebook çöktü mü sorusunu akıllara getirdi. Instagram için 350, Facebook için 1800 şikayet olan şirket konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Facebook ve Instagram’a ait Workplace hizmetinde sorun yaşanması sebebi ile uygulamalarda sorun bulunduğunu açıklayan şirket problemin en kısa sürede çözülmesi için ve eski haline dönüşmesi için çabalamaya devam ettiklerini açıkladı.