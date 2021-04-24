Şirket kurulma süreci tamamlanan Twitter'da reklam yasağı kaldırıldı!

Sosyal medya yasası gereği Türkiye'ye şirket kurarak temsilci atanma şartını kabul eden Twitter, İstanbul Şişli'de şirketin kurulum çalışmalarını tamamladı. 'İntenet içerik hizmetleri LTD. ŞTİ.' adı altında kurulan şirket 'Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı ve Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtlarında da geçti.

10 bin TL sermaye ile kurulan şirket hakkında duyuru yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hakkında uygulamaya alınan reklam yasağının kaldırıldığını belirtirken 1 Ekim 2020 tarihinde başlatılan sürecin kanunlara uygun olarak tamamlandığını ve şirketin İstanbul'un Şişli ilçesinde faaliyete geçtiğini bildirdi.

Sayan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Twitter hakkında uygulamaya alınan reklam yasağının, Türkiye'de temsilci belirleyerek ve bunu bildirmeyle ilgili yükümlüğünü yerine getirmesinden dolayı 22 Nisan tarihinde verilen ve bugün Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında kaldırıldığını ifade ederek, çıkarılan yasa ile birlikte 55 milyon kişinin haklarını eksiksiz olarak güvence altına aldıklarını söyledi. Sayan açıklamasının devamında bundan sonraki süreçte bütün yurt dışı sosyal ağ şirketlerinin, Türkiye'de olan kullanıcıların haklarını artık koruma altına aldığını ve verilen mahkeme kararlarını da eksiksiz olarak yerine getireceklerini değerlendirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve ihtiyaç dahilinde regülasyon yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Ömer Faruk Sayan, gerçekleştirdikleri düzenlemelerin diğer dünya ülkelerinde yaşayan vatandaşlar için de bir önek teşkil etmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Sayan ayrıca, Twitter ve diğer sosyal ağ şirketlerin gerçekleştirmeyi kabul ettikleri kanuni yükümlülüklere ilişkin uygulamalarını da bundan sonra dikkatle izleyeceklerini ifade etti.