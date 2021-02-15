Signal uygulaması nedir ve kime aittir? Signal hesap nasıl silinir?

WhatsApp’ın yenilenen gizlilik ilkelerinden sonra birçok kullancı uygulamayı sildi. WhatsApp’a altenatif olarak farklı mesajlaşma uygulamarı indirmeye başladılar. En çok indirilen uygulamalardan bir tanesi de Signal uygulaması oldu.

Signal uygulaması nedir ve kime aittir?

Signal açık ve özgür kaynaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulama ile sesli aramalarınıza şifre belirleyip güvenli bir şekilde konuşmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama Signal Vakfı ve Signal Messenger LLC tarafından Amerika’da kurulmuştur. Signal uygulaması ile sesli mesaj gönderebilir, ses kaydı atabilir, grup kurabilir ve fotoğraf/video gönderebilirsiniz.

Signal uygulaması nasıl kullanılır?

Signal uygulamasını Android işletim sistemli telefonlarınıza Google Play Store ve İOS işletim telefonlarınıza App Store ile indirebilirsiniz. Signal uygulamasını ilk defa indirecek olanlar için uygulamanın detaylarına haberimizde yer verdik.

Signal uygulamasının özellikleri nelerdir?

Signal uygulaması kullanıcılarına birçok özellik sunar. Bu özellikler ile verilenizin güvende olduğundan emin olabilir aynı zamanda mesajlaşmaya devam edebilirsiniz. Uygulamada bulunan özellikler şunlardır;

Şehirler arası ve uluslararası bütün konuşmalarınızı ücretsiz yapabilirsiniz,

Veri bağlantınızı kullanarak yazılı mesajlar gönderebilirsiniz,

Sesli notlar gönderebilirsiniz,

Ücretsiz bir şekilde fotoğraflar gönderebilirsiniz,

Video gönderebilir ve GIF oluşturabilirsiniz,

Uçtan uca şifreleme özelliğini kullanarak mesajlarınızı ve aramalarını şifreleyerek güvende tutabilirsiniz,

Kaybolan özel mesajlarınıza ulaşabilirsiniz,

Grup sohbetleri oluşturabilirsiniz ve grup sohbetlerine katılım sağlayabilirsiniz,

Tek gösterimlik medya özelliğini kullanabilirsiniz.

Signal uygulaması güvenilir midir?

Kullanıcılar, gizliliklerine ve güvenliklerine önem verdikleri için bilgilerinin güvenli bir şekilde kullanılacağı uygulamalar aramaktadır. Signal uygulaması kullanıcıların güvenliğini nasıl sağlar?

Signal uygulamasının tanımlayıcısı klasik cep telefonu numarasıdır ve başka Signal kullanıcıları ile yaptığınız bütün görüşmeler uç uca şifrelenerek korunmaktadır.

Çıkartma paketlerini oluştururken kendi şifrelerinizi oluşturabilirsiniz.

Signal uygulaması gelişmiş gizlilik politikalarına her daim açıktır.

Kullanıcıların mesajları şifreleme işlemi yapılmayan bulut yedekleme işlemine aktarılmaz.

Sadece mesajların sahipleri mesajların içeriğine bakabilir.

Olası gizli dinleyicilerin şifreleri çözmek için kullanabileceği anahtarları yok etmektedir.

Signal - Gizli Mesajlaşma uygulaması İOS işletim sistemine nasıl indirilir?

İOS işletim sistemine sahip olan telefonunuza Signal - Gizli Mesajlaşma uygulamasını App Store’dan aratarak indirebilirsiniz. Aşağıda yer alan adımları takip ederek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Uygulamanın ismini arattıktan sonra “indir” tuşuna daha sonra ise “kur” tuşuna basın,

Apple ID bilgileriniz uygulama için izin isteyebilir,

Yükleme işlemi tamamlandığında “aç” tuşuna basın,

Açılan ekrana telefon numaranızı girin ve “bu cihazı aktifleştir” tuşuna basın,

Cep telefonu numaranızı doğrulamanız için 6 hanelik bir kod SMS olarak gönderilecektir,

Gelen kodu tuşladıktan sonra “gönder” tuşuna basın,

Bütün bu işlemleri tamamladıktan sonra Signal uygulaması kişilerinize erişim sağlamak için sizden izin isteyecektir. “İzin ver” tuşuna basın.

İsim bilgilerini girdikten ve profil resminizi ayarladıktan sonra Signal uygulaması kullanıma hazır olacaktır.

Signal uygulaması Android işletim sistemine nasıl indirilir?

Android işletim sistemine sahip olan telefonunuza Signal uygulamasını Google Play Store’dan aratarak indirebilirsiniz. Aşağıda yer alan adımları takip ederek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Uygulamanın ismini arattıktan sonra uygulamayı indir tuşuna basın.

Uygulama indikten sonra “aç” tuşuna tıklayın.

Signal uygulaması kişi listenize ve medya ögelerine erişim için izin isteyecektir. “Devam et” butonuna basarak kabul edebilirsiniz.

Açılan ekrana cep telefonu numaranızı tuşlayarak “kaydol” tuşuna tıklayın.

Signal uygulaması SMS mesajlarınıza erişmek için izin isteyecek. “Devam” tuşuna tıkladıktan sonra “reddet” tuşuna bakarak iptal edebilirsiniz.

İzin vermek istiyor iseniz “devam et” tuşuna bastıktan sonra “izin ver” tuşuna tıklayabilir ve erişim izni verebilirsiniz.

Bütün bu işlemi tamamladıktan sonra isminizi yazıp profil resminizi ayarladıktan sonra uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Signal mesajlaşma uygulamasını Window sitemi üzerinden kullanmak mümkün müdür?

Signal mesajlaşma uygulamasını sadece akıllı telefon üzerinden değil bilgisayar üzerinden de kullanabilirsiniz. Signal uygulamasını bilgisayardan kullanmak için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

Google Play hesabınıza giriş yaparak “NOX” uygulamasını başlatmalısınız.

Uygulama içindeki arama butonuna tıklayarak “Signal Private Messenger” yazarak aratın.

Uygulamaya tıkladıktan sonra yükleme işlemini başlatabilirsiniz.

İndirme işleminiz tamamlandıktan sonra bilgisayarınızdan “Signal Private Messenger” uygulamasını kullanmaya başlayabilirsiniz. Bütün bu işlemleri başarı ile tamamladıktan sonra masaüstünde kullanabilirsiniz.

İOS işletim sistemli telefonunuzdan nasıl silebilirsiniz?

Signal profilinize giriş yapın,

Sonra gelişmiş ayarlar tuşuna tıklayın,

Tıkladıktan sonra karşınıza çıkan “hesabı sil” butonuna tıklayın,

İşlemi onaylamak için “devam et” tuşuna tıklayın.

Signal hesabınız silinecektir.

Android işletim sistemli telefonunuzdan nasıl silebilirsiniz?

İlk olarak Signal profilinize giriş yapın,

Gelişmiş özelliklere tıklayın,

Çıkan ekrandaki “hesabı sil” tuşuna tıklayın,

Signal uygulamasında kullandığınız telefon numaranızı yazın,

“Hesabı sil” tuşuna tıklayın,

Son olarak hesabı silmek istediğinizi onaylayın.

Signal hesabınız silinecektir.

WhatsApp kullanmak istemeyen kullanıcılar için başka mesajlaşma uygulamaları

Threema,

LINE,

Telegram,

Dedi,

Google Duo,

BİP,

Wickr Me,

Skyp Lite,

Wire,

Discord.