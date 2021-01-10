Signal uygulaması nedir, nasıl indirilir ve kullanılır? Signal uygulaması kime ait, hangi ülkenin? Signal özellikleri neler?

Whatsapp’ın geçtiğimiz günlerde kullanıcı sözleşmeleri ile ilgili yaptığı değişiklikler sonrasında eleştiri ve boykot çağrıları devam ederken altenatif mesajlaşma uyguları araştırılmaya başlandı. Özellikle Tesla ve Space X’in CEO'su olan Elon Musk tarafından açıklanan Signal uygulaması araştırılmaya devam ediliyor.

Signal uygulaması nedir?

Whatsapp’ın bir benzeri olan Signal uygulaması sesli ve görüntülü sohbeti desteklemektedir. Ayrıca Whatsapp’ta ki gibi uçtan uca şifreleme ile desteklenen Signal uygulaması içerisinde reklam bulundurmaması nedeni ile Whatsapp’a çok benzemektedir. Seçilen kişilerden gelen mesaj, sesli ve görüntülü arama istekleri engellenebildiği gibi uyarılarda alınmayabilir.

Signal uygulaması nasıl kullanılır?

Pek çok kişi Signal uygulamasını araştırmaya devam ederken uygulamanın bulunduğu Google Play Store Signal ile ilgili içerik kısmında;

‘Yüksek netliğe sahip iletiler gönderin ve alın, sesli ve görüntülü aramalarda yer alın, bağlı kalmanıza yardımcı olacak genişleyen yeni özellikleri keşfedin. Signal'in gelişmiş gizlilik koruma teknolojisi her zaman açıktır, böylelikle önem verdiğiniz anıları sizin için önemli olan insanlarla paylaşmaya odaklanabilirsiniz.

İstediğinizi söyleyin – Teknoloji harikası uçtan uca şifreleme (açık kaynaklı Signal Protocol™) sohbetlerinizi güvence altına alır. Gizlilik isteğe bağlı bir kip değil, Signal'in çalışma prensibidir. Her ileti, her arama, her zaman güvenlik.

Hızlanın – Yavaş bir bağlantıda bile mesajlar hızlı ve güvenli bir şekilde gönderimi gerçekleştirilir. Signal olabildiğince sıkıntılı ortamlarda çalışmak için optimize edildi.

Özgür hissedin – Signal tamamen bağımsız 501c3 para kazanma amacı gütmeyen kuruluştur. Yazılımın geliştirilmesi sizin gibi kullanıcılar tarafından desteklenmektedir. Reklam yok. Takip yok.

Kendiniz olun – Arkadaşlarınızla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için mevcut telefon numaranızı ve rehberinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Konuşun – İster şehrin veya ülkenin öbür ucunda ister okyanus ötesinde olsun, Signal'in gelişmiş ses ve görüntü kalitesi arkadaşlarınızı ve ailenizi size daha yakın hissettirecektir.

Gölgelerde fısıldayın – Işığı görmeye dayanamıyorsanız karanlık temayı kullanabilirsiniz.

Tanıdık gelsin – Her kişiye farklı uyarı melodisi seçebilirsiniz veya sesleri tamamen kapatabilirsiniz. Simon ve Garfunkel'in 1964 yılında hakkında popüler bir şarkı yazdığı sessizliğin sesini, istediğiniz zaman bildirim sesi ayarını ‘Hiçbiri’ seçerek kullanabilirsiniz.

Bunu çek – Gönderilen fotoğraflarınız üzerinde çizim, kırpma, döndürme gibi işlemleri yapmak için dahili görüntü düzenleyiciyi kullanın. 1,000 kelimeye kadar fotoğrafınıza daha da fazlasını ekleyebileceğiniz yazı yazma aracı bile var.’

Signal uygulamasının sahibi kimdir?

Signal Vakfına ait olan Signal ücretsiz mesajlaşma uygulaması aynı zamanda Signal Messenger LLC firması tarafından geliştirilmektedir. Tamamen ücretsiz olan Signal uygulaması altenatif bir mesajlaşma uygulamasıdır.