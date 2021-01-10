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Signal nedir? WhatsApp alternativi Signal özellikleri neler? Signal Andoid ve IOS indirme işlemleri

WhatsApp’ın kullanıcı gizlilik sözleşmesinde yaptığı değişikliklerden sonra kullanıcılar yeni mesajlaşma ve arama yapabilecekleri iletişim uygulamaları aramaya başladı. WhatsApp uygulamamasına muadil bir uygulama aramaya başlayan kullanıcılar Signal uygulamasını araştırmaya başladılar. Peki Signal nedir, nasıl indirilir?

10 Ocak 2021 Pazar 18:08
Signal nedir? WhatsApp alternativi Signal özellikleri neler? Signal Andoid ve IOS indirme işlemleri
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Teknoloji çağında yaşadığımız bu dönemde gündelik hayatta birçok işimizi telefon üzerinden yapmaktayız. Telefonda ücretsiz bir şekilde intenet üzerinden arama, mesajlaşma ve görüntülü arama yapmak için en çok kullanılan uygulama olan WhatsApp, son günlerde kullanıcıları ile büyük sorunlar yaşamaktadır. WhatsApp ve kullanıcıları arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda ise kullanıcılar başka mesajlaşma ve arama uygulamaları aramaya başladı. Bu durum sonucunda diğer arama ve mesajlaşma uygulamaları WhatsApp kullanıcılarını kendi uygulamalarını kullanması yönünde teşvik etmeye başladı. Dikkat çeken bir uygulama olan Signal vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Signal nedir?

Bir iletişim uygulaması olan Signal ile ailenizle, sevdiklerinizle ve iş arkadaşlarınızla ücretsiz bir şekilde mesajlaşıp arama yapabilirsiniz. İndirme rekorları kıran Signal uygulamasını telefonunuza, tabletinize ve bilgisayarınıza kolayca indirebilirsiniz. Signal uygulaması mesajlarınızı ve aramalarınızı asla dinlemez ve denetlemez bu yüzden de güvenilir bir uygulamadır. Signal uygulaması ile mesajlarınız uçtan uca şifrelidir ve Signal uygulaması ile mesajlar, aramalar ve görüntüler gizlilik çerçevesindedir. Diğer uygulamalara göre çok hızlı olan Signal ses iletme ve aktarma özeliği ile sevdiklerinizde nerde olursanız olun ses ve görüntü kesintisi yaşamadan rahatlıkla konuşabilirsiniz. 

Signal uygulamasını nasıl indirebilirim?

Signal uygulamasını indirmek için telefonunuzun AppStore, AppMarket veya Google Play Store bölümlerinden rahatlıkla ve ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Tablet ya da bilgisayarınızdan Signal uygulamasını kullanmak için Signal ‘in kendi intenet sitesi üzerinden kullanabilirsiniz. 



Son Güncelleme: 10.01.2021 18:08
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Anahtar Kelimeler:
SignalWhatsApp
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