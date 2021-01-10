Signal nedir, nasıl kullanılır? Signal IOS ve Android APK özellikleri

WhatsApp uygulamasının yeni güncellemesi tartışmalara sebep oldu. Kullanıcılar için şartlar kabul edilmezse uygulamanın silinmesi gerektiği belirtildi. WhatsApp uygulaması yerine Elon Musk, Jack Dorsey ve Edward Snowden gibi ünlü isimler Signal uygulaması tavsiye etti. Signal uygulamasının nasıl kullanılacağı merak edilmektedir.

Signal nedir?

WhatsApp uygulamasında kullanılan birçok özellik Signal tarafından da sağlanmaktadır. Anlık olarak mesajlaşma, görsel sunular gönderme, grup sohbetleri ve görüntülü sohbet gibi özellikler Signal uygulamasında da bulunmaktadır.

Signal, gizliliğe önem veren bir uygulama olarak tanımlanmaktadır. Uçtan uca şifreleme yöntemi kullanılmaktadır. Uygulama ücretsizdir. Uygulamada mesajlara ve görüşmelere erişim izni bulunmamaktadır.

Signal, gönderilen fotoğraflar üstünde düzenleme yapma imkanları da sunmaktadır. Ek olarak, fotoğraflar için yazı yazma aracı da bulunmaktadır. Bu uygulama, Twitter CEO’ su Jack Dorsey tarafından da tercih edilmektedir.

Signal nasıl indirilebilir?

Android ve İOS sürümleri de mevcuttur. Uygulamayı indirmek ücretsizdir.