Signal nedir? Android ve IOS Signal nasıl indirilir ve kullanılır?

Whatsapp’ın geçtiğimiz günlerde kullanıcı sözleşmeleri ile ilgili yaptığı değişiklikler sonrasında eleştiri ve boykot çağrıları devam ederken altenatif mesajlaşma uyguları araştırılmaya başlandı. Özellikle Tesla ve Space X’in sahibi olan Elon Musk tarafından açıklanan Signal uygulaması merak ediliyor.

Whatsapp gizlilik sözleşmeleri sonrasında pek çok kişi uygulamayı boykot etmek için sileceğini açıkladıktan sonra Elon Musk ve Selçuk Bayraktar’ın Signal uygulamasına dair açıklamaları altenatf mesajlaşma uygulamasının araştırılmasına neden oldu.

Signal uygulaması nedir?

Whatsapp’ın bir benzeri olan Signal uygulaması sesli ve görüntülü sohbeti desteklemektedir. Ayrıca Whatsapp’ta ki gibi uçtan uca şifreleme ile desteklenen Signal uygulaması içerisinde reklam bulundurmaması nedeni ile Whatsapp’a çok benzemektedir. Köken olarak Whisper Systems adlı şirketin 2010 yılında kurduğu ve TextSecue ile RedPhone mesaj şifrelemelerini kullanan Signal uygulaması 2011 yılında Twitter tarafından satın alınarak tamamen ücretsiz olarak kamuoyun duyuruldu. 2013 yılında Whisper Systtem şirketi sahibi Marlinspike Twitter’dan ayrılarak Open Wishper System adında kendi şirketini kurdu. TextSecure ve RedPhone’yi geliştirmeye devam eden Marlinspike 2014 yılında 2 uygulamayı Signal adı altında birleştireceğini açıkladı.

2018’de Marlinspike ve Whatsaap ortaklarından Brian Acton kar amacı gütmeyen ve mesajlaşma uygulaması olacağı belirtilen Signal Foundation’u kurarak işe resmiyet kazandırdı.

Signal uygulaması nasıl kullanılır?

Pek çok kişi Signal uygulamasını araştırmaya devam ederken uygulamanın bulunduğu Google Play Store Signal ile ilgili içerik kısmında;

Android, iPhone, iPad ve pek çok sistemde kullanılabilen Signal uygulamasında mesajlar başta olmak üzere mesaja dair tüm veri ve datalar şifrelenmektedir. İddialara göre Signal uygulamasından sadece mesaj gönderilen kişinin mesajları görebildiği hatta şirket sahibinin bile mesajları göremediği söyleniyor.

Signal Foundation kar amacı olmayan bir firma olduğu için veri satışı ve data merkez taşımaları konusunda teşvik ve desteklerden faydalanmıyor. Öte yandan Twitter kurucusu ve CEO’su olan Jack Dorsey başta olmak üzere pek çok girişimcinin Signal kullandığı belirtiliyor.

Signal nasıl kullanılır?

Android ve İOS yazılımlarına sahip tüm ürünlerde kullanılabilen Signal uygulaması tıpkı Whatsapp gibi mesajlaşmak, görüntülü sohbet ve grup sohbetlerinin yapılabileceği bir uygulamadır. Basit, rahat ve reklamsız olarak sunulan Signal’de aynı zamanda milyonlarca GIF, çıkartma ve emoji bulunuyor. Kendi çıkartma paketlerinin oluşturulmasına yarayan bir yazılımı olan Signal uygulamasında kullanıcılar kendi GIF ve çıkartmalarını oluşturabilirler.

Signal uygulamasının sahibi kimdir?

Signal Vakfına ait olan Signal ücretsiz mesajlaşma uygulaması aynı zamanda Signal Messenger LLC firması tarafından geliştirilmektedir. Tamamen ücretsiz olan Signal uygulaması altenatif bir mesajlaşma uygulamasıdır.