İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Signal nedir? Android ve IOS Signal nasıl indirilir ve kullanılır?

Whatsapp'ın yeni gizlilik sözleşmesi sonrasında pek çok kişi uygulamayı silmeye karar verirken Elon Musk ve Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarında belirttiği Signal uygulaması araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, Signal nedir? Android ve IOS signal nasıl indirilir ve kullanılır? soruları araştırılmaya başlandı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 18:30
Signal nedir? Android ve IOS Signal nasıl indirilir ve kullanılır?
Takip Et:

Whatsapp’ın geçtiğimiz günlerde kullanıcı sözleşmeleri ile ilgili yaptığı değişiklikler sonrasında eleştiri ve boykot çağrıları devam ederken altenatif mesajlaşma uyguları araştırılmaya başlandı. Özellikle Tesla ve Space X’in sahibi olan Elon Musk tarafından açıklanan Signal uygulaması merak ediliyor.

Whatsapp gizlilik sözleşmeleri sonrasında pek çok kişi uygulamayı boykot etmek için sileceğini açıkladıktan sonra Elon Musk ve Selçuk Bayraktar’ın Signal uygulamasına dair açıklamaları altenatf mesajlaşma uygulamasının araştırılmasına neden oldu.

Signal uygulaması nedir?

Whatsapp’ın bir benzeri olan Signal uygulaması sesli ve görüntülü sohbeti desteklemektedir. Ayrıca Whatsapp’ta ki gibi uçtan uca şifreleme ile desteklenen Signal uygulaması içerisinde reklam bulundurmaması nedeni ile Whatsapp’a çok benzemektedir. Köken olarak Whisper Systems adlı şirketin 2010 yılında kurduğu ve TextSecue ile RedPhone mesaj şifrelemelerini kullanan Signal uygulaması 2011 yılında Twitter tarafından satın alınarak tamamen ücretsiz olarak kamuoyun duyuruldu. 2013 yılında Whisper Systtem şirketi sahibi Marlinspike Twitter’dan ayrılarak Open Wishper System adında kendi şirketini kurdu. TextSecure ve RedPhone’yi geliştirmeye devam eden Marlinspike 2014 yılında 2 uygulamayı Signal adı altında birleştireceğini açıkladı.

2018’de Marlinspike ve Whatsaap ortaklarından Brian Acton kar amacı gütmeyen ve mesajlaşma uygulaması olacağı belirtilen Signal Foundation’u kurarak işe resmiyet kazandırdı.

Signal uygulaması nasıl kullanılır?

Pek çok kişi Signal uygulamasını araştırmaya devam ederken uygulamanın bulunduğu Google Play Store Signal ile ilgili içerik kısmında;

Android, iPhone, iPad ve pek çok sistemde kullanılabilen Signal uygulamasında mesajlar başta olmak üzere mesaja dair tüm veri ve datalar şifrelenmektedir. İddialara göre Signal uygulamasından sadece mesaj gönderilen kişinin mesajları görebildiği hatta şirket sahibinin bile mesajları göremediği söyleniyor.

Signal Foundation kar amacı olmayan bir firma olduğu için veri satışı ve data merkez taşımaları konusunda teşvik ve desteklerden faydalanmıyor. Öte yandan Twitter kurucusu ve CEO’su olan Jack Dorsey başta olmak üzere pek çok girişimcinin Signal kullandığı belirtiliyor.

Signal nasıl kullanılır?

Android ve İOS yazılımlarına sahip tüm ürünlerde kullanılabilen Signal uygulaması tıpkı Whatsapp gibi mesajlaşmak, görüntülü sohbet ve grup sohbetlerinin yapılabileceği bir uygulamadır. Basit, rahat ve reklamsız olarak sunulan Signal’de aynı zamanda milyonlarca GIF, çıkartma ve emoji bulunuyor. Kendi çıkartma paketlerinin oluşturulmasına yarayan bir yazılımı olan Signal uygulamasında kullanıcılar kendi GIF ve çıkartmalarını oluşturabilirler.

Signal uygulamasının sahibi kimdir?

Signal Vakfına ait olan Signal ücretsiz mesajlaşma uygulaması aynı zamanda Signal Messenger LLC firması tarafından geliştirilmektedir. Tamamen ücretsiz olan Signal uygulaması altenatif bir mesajlaşma uygulamasıdır.

 

 

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 18:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SignalNedirNasıl KullanılırNasıl Indirilir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Epic Games Star Wars Battlefront II'yi ücretsiz dağıtmaya başladı!
Epic Games Star Wars Battlefront II'yi ücretsiz dağıtmaya başladı!
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
138 yasa dışı bahis ve 7 müstehcen siteye erişim engeli getirildi
138 yasa dışı bahis ve 7 müstehcen siteye erişim engeli getirildi
Sözleşme dayatması yapan WhatsApp ve Facebook'a soruşturma açıldı
Sözleşme dayatması yapan WhatsApp ve Facebook'a soruşturma açıldı
WhatsApp gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım mı attı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi adımını iptal ediyor!
WhatsApp gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım mı attı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi adımını iptal ediyor!
whatsapp geri adım mı attı ?
whatsapp geri adım mı attı ?

Popüler Haberler

Rüyada incir yemek görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? incir yemek görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Askerde gece gündüz çavuşu nasıl olunur? Askerde gece gündüz çavuşu olmak iyi midir?
Sadakatsiz dizisinde Demir karakterine Doğan Can Sarıkaya hayat veriyor
Sadakatsiz dizisi reyting nasıl? Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik yaşı ve oynadığı diziler
Sadakatsiz dizisindeki Cavidan karakteri Kimdir? Meltem Baytok dizideki rolü ve hayatı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Savaş karakteri kimdir?
Zümrüdüanka dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Zümrüdüanka dizi oyuncusu Rüstem kimdir? Serhat Özcan hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisi Saniye’yi kim canlandırıyor? Sebahat Kumaş'ın biyografisi
2020 Yılı AÖL Yeni Kayıt ve Kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri
Açık Lise AÖL’den mezun olmak için kaç kredi lazım? AÖL mezuniyet şartları 2020
İnci Okan ve köpeği Fıstık sağlık durumları nasıl?
MEB 2020 İl dışı öğretmen atama tayin başvuruları ve atamaları ne zaman yapılacak?
MEB Okullar ne zaman açılacak? 2020 Koronavirüs tatili ne kadar uzatıldı?
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Gerçek adı nedir? Cansu Dere nereli, yaşı kaç?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine karakteri kimdir? Naz Göktan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu hakkında bilgiler
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 13 Ocak 2021 Çarşamba Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Zümrüdüanka dizisinde Niyazi Çavuş karakterine Korkmaz Arslan hayat veriyor
Survivor var mı, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor 2021 yayın günleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.