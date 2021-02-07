Signal hesap nasıl silinir? Signal hesap kalıcı olarak silme işlemleri

WhatsApp uygulamasının yeni gizlilik politikası sonrası Elon Musk, kullanıcıların Signal’e geçmelerini tavsiye etmişti. Signal, şu anda mesajlaşma uygulamaları arasında birçok uygulamayı geride bıraktı. Telefonuna Signal’i indiren ancak istediği verimi alamayan ya da kullanmak isteyemeyen kullanıcılar, Signal hesaplarını silmenin yöntemlerini araştırıyor.

Signal hesabınızı uygulayacağınız birkaç yöntemle kolayca silebilirsiniz. Uygulamayı indiren birçok kişi, telefonundan Signal’i sildiğinde hesabının da silineceğini düşünüyor ancak hesap silinmiyor. Uygulamayı silmeden önce ilk olarak hesabınızı silmeli ve daha sonra uygulamayı kaldırmalısınız. Signal, akılı telefonların yanı sıra Signal Private Windows adıyla bilgisayarlarda da kullanılmaktadır.

Signal hesabı nasıl silinir?

Mesajları uçtan uca şifreleyerek kullanıcılara güvenli mesajlaşmanın önünü açan Signal, dünyanın her yerinde ücretsiz olarak kullanılmaktadır. Android ve iOs işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılan Signal’deki hesabınızı silmek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamalısınız:

Signal uygulamasını açın,

Profilinize girin,

‘Ayarlar’ bölümünden önce ‘Gelişmiş’ seçeneğine sonra da ‘Hesabı Sil’ butonuna tıklayın,

Açılan sayfaya Signal numaranızı girin ve ‘Hesabı Sil’ seçeneğine tıklayın.

Signal nasıl yüklenir?

Signal uygulamasını App Store ve Google Play Store mağazalarından kolayca yükleyebilirsiniz. Güvenliğinin yanı sıra Signal; sesli ve görüntülü sohbet edebilme, metin mesajlarını veri üzerinden paylaşabilme, GIF oluşturabilme ve kaybolan mesajların bulunabilmesi gibi birçok özelliğe sahiptir. App Store ya da Google Play Store’dan uygulamayı indirdikten sonra ‘Kaydol’ butonuna tıklayın ve uygulamayı kullanmaya başlayın.