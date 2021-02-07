İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...

Signal hesap nasıl silinir? Signal hesap kalıcı olarak silme işlemleri

Son aylarda yüzbinlerce kişi güvenilirliği ile bilinen Signal uygulamasına geçiş yaptı. Uygulamayı indiren ancak kullanmak istemeyen kişiler Signal hesabı nasıl silinir araştırıyor. Signal hesabını kalıcı olarak silme işlemlerini öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.,

07 Şubat 2021 Pazar 22:01
Signal hesap nasıl silinir? Signal hesap kalıcı olarak silme işlemleri
Takip Et:

WhatsApp uygulamasının yeni gizlilik politikası sonrası Elon Musk, kullanıcıların Signal’e geçmelerini tavsiye etmişti. Signal, şu anda mesajlaşma uygulamaları arasında birçok uygulamayı geride bıraktı. Telefonuna Signal’i indiren ancak istediği verimi alamayan ya da kullanmak isteyemeyen kullanıcılar, Signal hesaplarını silmenin yöntemlerini araştırıyor.

Signal hesabınızı uygulayacağınız birkaç yöntemle kolayca silebilirsiniz. Uygulamayı indiren birçok kişi, telefonundan Signal’i sildiğinde hesabının da silineceğini düşünüyor ancak hesap silinmiyor. Uygulamayı silmeden önce ilk olarak hesabınızı silmeli ve daha sonra uygulamayı kaldırmalısınız. Signal, akılı telefonların yanı sıra Signal Private Windows adıyla bilgisayarlarda da kullanılmaktadır.

Signal hesabı nasıl silinir?

Mesajları uçtan uca şifreleyerek kullanıcılara güvenli mesajlaşmanın önünü açan Signal, dünyanın her yerinde ücretsiz olarak kullanılmaktadır. Android ve iOs işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılan Signal’deki hesabınızı silmek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamalısınız:

Signal uygulamasını açın,

Profilinize girin,

‘Ayarlar’ bölümünden önce ‘Gelişmiş’ seçeneğine sonra da ‘Hesabı Sil’ butonuna tıklayın,

Açılan sayfaya Signal numaranızı girin ve ‘Hesabı Sil’ seçeneğine tıklayın.

Signal nasıl yüklenir?

Signal uygulamasını App Store ve Google Play Store mağazalarından kolayca yükleyebilirsiniz. Güvenliğinin yanı sıra Signal; sesli ve görüntülü sohbet edebilme, metin mesajlarını veri üzerinden paylaşabilme, GIF oluşturabilme ve kaybolan mesajların bulunabilmesi gibi birçok özelliğe sahiptir. App Store ya da Google Play Store’dan uygulamayı indirdikten sonra ‘Kaydol’ butonuna tıklayın ve uygulamayı kullanmaya başlayın.



Son Güncelleme: 07.02.2021 22:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SignalHesap SilmeElon Musk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni kimlik tanımlamada yerli parmak izi tanıma sisteminde sona gelindi
Yeni kimlik tanımlamada yerli parmak izi tanıma sisteminde sona gelindi
Çin'in Tienvın-1 uydusundan gelen ilk görüntü
Çin'in Tienvın-1 uydusundan gelen ilk görüntü
OnePlus 9 Pro Hasselblad'ın teknik özellikleri sızdırıldı!
OnePlus 9 Pro Hasselblad'ın teknik özellikleri sızdırıldı!
Zengin koleksiyoncular göktaşları için müzayede evinde
Zengin koleksiyoncular göktaşları için müzayede evinde
Tianwen-1'den Mars fotoğrafı
Tianwen-1'den Mars fotoğrafı
iPhone şarj kablosu artık kırılmayacak
iPhone şarj kablosu artık kırılmayacak

Popüler Haberler

Rüyada köpek sevmek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek sevmek görmenin tabirleri ve yorumları
Kanal D Yüzleşme programına nasıl başvurulur, başvuru şartları neler? Yüzleşme programı başvuru linki ve iletişim numarası
İETT Engelli kart başvurusu nasıl yapılır?
Türk Hava Yolları (THY) 2021 Şubat ayı uçuş planı
Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kimle maç yapacak? Süper Lig 25. Hafta fikstürü
Arsene Wenger Fenerbahçe'ye mi geliyor? VAR Odası Arsene Wenger iddiası!
Koronavirüs önlemleri Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
CİMER şikayeti nasıl yapılır? E-devlet ile Cimer şikayet kaydı ve şikayet sorgulama işlemleri
İnternetten banka kredi kartı limit arttırım işlemleri
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
The Witcher dizisi saat kaçta yayınlanacak? Netflix The Witcher Türkiye yayın saati
Evde bakım parası yatan iller hangileri? 15 Ocak 2020 Çarşamba hangi illerde evde bakım parası yattı? İl İl güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi
HADİ 250 bin TL'lik büyük para ödüllü yarışması ne zaman yapılacak? 2020 HADİ büyük ödül yarışması saati, ve katılım şartları
Bim Heifer sterilizasyon spreyi ürün yorumları ve incelemeleri
Hayalet Sürücü 2: İntikam Ateşi filmi konusu ve oyuncuları - Hayalet Sürücü 2: İntikam Ateşi fragmanı
Devlet tarım ve hayvancılık için destek kredileri nelerdir? TKDK 2021 destek şartları
Fibabanka 5000 TL kredi başvurusu
Araç kiralama yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar
İşsiz ve çalışmayana 3 bankadan acil 10 Bin TL nakit ihtiyaç kredisi
2021 performans testlerine göre şarjı en uzun giden cep telefonları
İşsizlik maaşı yattı mı? Şubat 2021 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.