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Şifresi unutulan Instagram hesabı nasıl kapatılır? Şifremi unuttum, instagram hesabımı nasıl kapatırım?

Instagram kullanıcılarının birçoğu şifresi unutulan Instagram hesabının nasıl kapatılacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Şifresini unutan ve hesabına erişim sağlayamayan kişiler için Instagram hesabının nasıl kapatılacağına dair bilgileri derledik.

28 Şubat 2021 Pazar 12:29
Şifresi unutulan Instagram hesabı nasıl kapatılır? Şifremi unuttum, instagram hesabımı nasıl kapatırım?
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Instagram uygulaması artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Günümüzde birçok kişi zamanını Instagram uygulamasında harcıyor hatta bu uygulama üzerinden para kazanıyor. Uygulamayı aktif kullananların yanı sıra şifresini unutarak artık hesabına ulaşamayan kişiler de mevcut. Bu durumda Instagram hesabına erişemeyen kişiler, hesabını kapatmak istiyor.

Şifresi unutulan Instagram hesabı nasıl kapatılır?

Instagram hesabının şifresini unutan kişiler hesabını kalıcı olarak kapatmanın yollarını arıyor. Bunun için yeni bir hesap açmak ya da Instagram Yardım Merkezi’ne başvurmak gerekir. Yeni açtığınız hesaptan şifresini unuttuğunuz hesabınızın eski hesabınız olduğunu belirtip şikâyet ederek hesap kapatma işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca Instagram Yardım Merkezi ile de taklit hesabı şikâyet et başlığı altında şikâyetinizi oluşturarak hesabınızın kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Ancak bu yöntemler kesin ve hızlı bir sonuç alacağınızı garanti etmez. Instagram yetkilileri hesabınızda gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra hesabınıza yapacağı işleme karar vermektedir. Kişinin kendi için yaptığı şikâyetler genelde kabul edilmektedir. Ancak bu da uzun bir sürecin yaşanacağı anlama gelir.

INSTAGRAM YARDIM MERKEZİ İÇİN TIKLAYINIZ

Instagram şifremi unuttum ne yapabilirim?

Instagram şifresini ve kayıtlı olan e-posta adresini unutmak hesabı kurtarmayı oldukça zorlaştıran bir durumdur. Ancak bunun da bir çözümü bulunmaktadır.

Öncelikler, cep telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan Instagram’a girin ve ekranda yer alan ‘Giriş yaparken sorun mu yaşıyorsun?’ sekmesine tıklayın. Açılan sayfada e-posta adresinize ilişkin bilgiler görüntülenecek ve bu da adresinizi hatırlayabilme ve şifrenizi yenileyebilme imkanı sunacaktır.

İkinci olarak Facebook hesabınız devreye girmektedir. Bunun için daha önceden Instagram ve Facebook hesabınızın senkronize edilmiş olması gerekir. Facebook’a bağlı olan Instagram hesabına erişmek için Facebook menü kısmında yer alan Instagram’a tıklayarak hesabınıza yeniden erişim sağlayabilirsiniz.

Instagram hesabımı nasıl silerim?

Instagram hesabını silme işlemi mobil cihazlardan yapılmamaktadır. Bunun için bilgisayarınızdan ya da telefonunuzun intenet tarayıcısından Instagram’a giriş yapmalısınız. Kullanıcı adınız ve şifreniz ile hesabınıza giriş yaptıktan sonra ‘Ayarlar’ menüsünden ‘Hesabımı Sil’ sayfasına girmelisiniz. Açılan sayfada karşınıza ‘Hesabını Neden Siliyorsun?’ sorusu çıkacaktır. Burada altta yer alan seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra ‘Hesabını kalıcı olarak sil’ seçeneği çıkar. Tekrar şifrenizi girerek ve sekmeye tıklayarak hesabınızı kalıcı olarak erişime kapatabilirsiniz. Hesabınıza 1 hafta içerisinde giriş sağlamamanız durumunda hesabınız kalıcı olarak silinecektir.

INSTAGRAM HESABINIZI SİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Instagram hesabımı nasıl dondurabilirim?

Instagram hesabını dondurma işlemi tıpkı kalıcı olarak silme gibi benzer adımlardan oluşmaktadır. Hesabınızı dondurduğunuzda tekrar giriş yapana kadar profil, yorumlar ve beğeniler görüntülenmez. Hesabınızı dondurmak için mobil tarayıcıdan ya da bilgisayardan giriş yapmalısınız. Sonrasında takip edeceğiniz adımlar şöyle:

Profil düzenle seçeneğine girilir.

En aşağıda bulunan hesabımı geçici olarak kapata tıklanır.

Açılan ekranda neden dondurduğunuza dair seçenek seçilir.

Tekrar şifrenizi girerek hesabımı dondur yerine tıklanır.

INSTAGRAM HESABINIZI DONDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 28.02.2021 12:29
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramşifremi UnuttumHesap Silme
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