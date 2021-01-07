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Sıcaklara en iyi vantilatör modelleri 2021 hangileridir?

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Sıcaklara en iyi vantilatör modelleri hangileridir? haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Sıcaklara en iyi vantilatör modelleri hangileridir? konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 7 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 21:57
Sıcaklara en iyi vantilatör modelleri 2021 hangileridir?
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Harcadığı enerjiyle oldukça ekonomik olan vantilatörler ferahlamak isteyenlerin imdadına koşuyor. Evlerinde daha rahat ve serinde oturmak isteyenler için en uygun fiyatlı ve en performansı yüksek vantilatör çeşitlerinin sizin için araştırdık.

Sıcaklara çare olacak en iyi vantilatör modelleri 2020 hangileridir?

Piyasada bulunan pek çok teknolojik ev aleti markası yaz aylarında şüphesiz ki vantilatör satışlarını kat kat artırıyor. Hangi vantilatör en iyisi, en uygun vantilatör hangisi, vantilatör alırken nelere dikkat edilmeli? Her keseye uygun vantilatörler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Raks SF Olympos;

vantilatör oldukça başarılı bir marka olmakla birlikte kullanıcılarından da tam not alıyor. Güce 60, nemlendirme için de 40 watt yani toplamda 100 watt güce sahiptir. Bir başka öne çıkan özelliklerinden diğerleri ise buhar sağlama işlevinin olması ve iyonizer olmasıdır. 3 aşamalı hız ayarlarını istediğiniz kademeye getirerek kendiniz için en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz. Zamanlayıcısı ve fazla ısınmaya karşı motor özelliğine sahiptir ve aynı zamanda sineksavarlığı ise en cazip yönlerinden biri denebilir.

Fakir Tvl 90 S;

alışılmış klasik modellerinden farklı bir arayış içinde olanalr için oldukça başarılı bir dizayna sahip bu vantilatör, 90 watt güce ve 8 saate kadar varan zamanlayıcı ayarına sahiptir.Kişinin istediği yöne doğru havalandırması ve geniş açılı üfleme özelliği ile geniş alanlar için oldukça fonksiyoneldir.

Fakir Allover 3 in 1;

ismini üç farklı seçenekte kullanılması özelliğinden almıştır. Kişiye duvarda, masaüstü ve stant olarak kullanılma özelliği sağlayarak oldukça fonksiyonel kullanılmaktadır. Ayrıca doğal, normal ve uyku modunda çalışarak üç farklı kademe ayarı sağlamaktadır. Oval biçimde hava üfleme yaparak bulunduğu ortama maksimum fayda sağlar. Sağlam ve güçlü materyalden yapılan motor yapısı ile uzun yıllar kullanılır. Ergonomik tasarımı ile zeminlerde rahatça durmaktadır.

Flavel FLV 1680;

tasarımı ile klasik modellerden ayrılarak moden bir görünüm sağlaması ile öne çıkmaktadır. 3 farklı kademede çalıştırılarak kişiye en ideal serinliği sağlar.38 wattlık güce sahiptir. Bir başka güzel özelliği ise uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir olmasıdır. Böylece ayağa kalkmadan istediğiniz yerden serin hava üflemesi başlatılmaktadır. Sessiz çalışma şekli sayesinde varlığından haberdar etmeden kişiye en özel anlarda bile serinlik sağlar.

Raks SF RX;

60 wattlık güce sahip olmakta ve iki yöne de hava üfleyebilmesi ile farkını koymaktadır. Ayarlanabilir hız özelliği sayesinde size en uygun serinliği sallar. Uzaktan kumandası ve dokunmatik paneli ile oldukça konforludur. Güçlü motoru sayesinde yoğun kullanıma bağlı ısınmaya karşı dayanıklıdır.

Fakir VC 20 S;

ayarlanabilir yükseklik ayarı ile rahat kullanım sağlar. 55 wattlık güce sahiptir. Zamanlayıcısı bulunmaktadır.

Altus AL 16 A;

Ayarlanabilir boya ve 50 wattlık güce sahiptir. Sağ ve sola hava üfleyebilmektedir. Uygun fiyatlı bir ürün olması ile de tercih edilmektedir.

Vestel AV 4310;

55 wattlık bu model yerli üretim bir üründür. Ayarlanabilir hız özelliğine sahiptir. Klasik ve oldukça kullanışlı uygun fiyatlı bir üründür.

CSD DN 91003;

klasik bir model olmakla birlikte oldukça kullanışlıdır. Güçlü üfleme özelliğine sahiptir ve 1 saat zamanlayıcı ayarı bulunmaktadır.

Rubenis RBA-05;

55 wattlık motor gücü bulunmaktadır. Boyu ve hızı ayarlanabilmektedir. 2 saate kadar zamanlayıcı ayarı yapılmaktadır.

Vantilatör ararken dikkat edilen genel özellikler yukarıdaki gibi belirlenmektedir. Beklentilerinize en uygun modeli seçmeli ve almalısınız.

 

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:57
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