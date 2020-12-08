Siber saldırı nedir? Kim neden siber saldırı yapar?

Siber Saldırı Nedir? Kimler Siber Saldırı Düzenler?

Günümüzde teknolojinin geldiği nokta bellidir. Teknolojinin bu seviyeye kadar ilerlemesiyle beraber yaşanan bazı sıkıntılar da olmaktadır. Bu sıkıntılardan biri de siber saldırıdır. Siber saldırı için aslında teknolojik güvenlik sorunlardan kaynaklanan bir sorundur diyebiliriz. Peki bu teknolojinin getirdiği olumsuz özelliklerden biri olan siber saldırı nedir?

Siber saldırı, teknolojinin gelişmesi ve herkesin ulaşabileceği bir şey olması ile birlikte, tehlikeli seviyeye gelen bir teknolojik sorundur. Teknolojinin sınırsız bir ağ ve işini bilen herkesin her yere girebileceği imkanlar sunan bir sistemdir. Bu imkanları kullanıp siber saldırı düzenleyen insanlar “hacker” adı verilen, adını duyduğumuz, yabancı olmadığımız kişilerce düzenlenir.

Hacker Nasıl Siber Saldırı Düzenler? Siber Saldırı Nedir?

Siber saldırı dediğimiz şey, bilgisayar ve intenet alanında uzmanlaşmış, her hesaba, her bilgisayara erişebilen ve kendini hacker diye adlandıran insanlar tarafından, farklı kişilere ve kurumlara ait sitelere ve bilgisayarlara zarar vermek ya da hesaplarına giriş yapmak, bilgi çalmak için yapılan eylemlerdir. Siber saldırı yapan kişiler yani hacker olan insanlar, saldırı anında hedef aldıkları tarafın bilgisayarına solucanlar ve trojenler sokarak önemli bilgilere sahip olmaya çalışırlar. Siber saldırılar sadece bireyler arasında değil ülkeler arasında da olabilmektedir.

Nasıl Siber Saldırı Yapılır?

Bu sorunun cevabı şu şekilde verilebilir; siber saldırı aslında ucu bucağı olmayan bir intenet ağı üzerinden yapıldığı için birçok farklı materyal kullanılarak bunlar üzerinden uygulanabilir. Bilgisayar, akıllı telefon, akıllı saat, tabletler.. Kısacası intenete erişim sağlanabilen her türlü cihaz kullanılarak saldırı gerçekleştirilebilir. Hayatımıza pek çok kolaylık sağlamasının yanında teknolojinin zararları adı altında en büyük olay olarak siber saldırılar gösterilebilir. İnsanların özel hayatlarına erişmek, kişileri tehdit edebilmek, devlet sırlarına ulaşmak bu sayede daha kolay olmaktadır ve hacker dediğimiz insanlar bu yeteneklerini kötü kullanabilmektedirler. Hem kurumlara hem de şahıslara düzenlenebilen bu saldırılar devletlere yönelik de yapılabilir. Devletlerin rekabet adı altında karşılıklı olarak sitelere düzenlenen saldırılar, sıklıkla olan ve duyduğumuz bir olaydır.

Saldırı Türleri Nelerdir?

Siber saldırı iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Şöyledir ki;

Kişinin intenetteki bilgilerine yönelik saldırı

Kişiye psikolojik baskı oluşturmak için yapılan saldırı

İntenet Bilgilerine Yönelik Saldırı Nedir? Nasıl Yapılır?

Bu tarz saldırılarda olay daha kişiseldir. Kişinin bilgilerine saldırı yapmak isteyen kişi, hedef aldığı kişinin şifrelerine sahiptir. İntenet sitesi üzerinde hesabı bulunan kişiler ile ilgili ön hazırlık yapılarak hedef insan hakkında bilgi toplanır. Bu süreç başlangıçtır ancak önemlidir çünkü saldırı yapılacak kişi tanınmak istenir. Bu sürenin sonrasında kişiye ait şifre bilgilerine sahip olunur daha sonrasında sitelere sızarak bilgi toplamak çok kolay bir hale gelir.

Kişiye Yönelik Psikolojik Baskı Hedefleyen Siber Saldırı Nasıl Yapılır?

Psikolojik baskı oluşturmak için yapılan saldırı tarzında saldırıyı gerçekleştiren kişi karşısındaki kişiye psikolojik olarak etkileneceği, tehdit içeren bir baskı yöntemi uygular. Kişinin intenet ortamında küçük düşürülmesi, şahsi bilgilerinin ifşa edilmesi, fotoğraflar paylaşılması gibi olaylar bu duruma önek gösterilebilir.

Kimler Siber Saldırı Yapabilir?

Siber saldırıyı, bu işi meslek edinmiş, teknolojik aletlerle oyuncak gibi oynayabilen, intenet alemine hakim olan, kodlarla uğraşan, şifreleme yöntemlerini bilen, şifre kırabilen kişiler ya da kurumlar yapabilir. Bu işi yapan kişiler veya örgütler “hacker” olarak bilinirler.

Kişisel siber saldırılar daha küçük boyutlardadır. Zarar verilen kişi yalnızca bireysel, şahsi problem olunan kişidir. Ancak terör örgütlerinin veya devletler arasında yapılan siber saldırı oldukça büyük boyutlardadır. Her ülke arasında birbirlerine siber saldırı düzenleme olayları olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kimler Siber Saldırıya Maruz Kalır?

Siber saldırı altında kalan kişiyi anlamak hiç zor değildir. Bunun için siber saldırı yaşadığını düşündüğümüz kişiyi biraz daha yakından incelemek, biraz daha ayrıntılı bakmak yeterli olacaktır. Bu kişiler genellikle;

Bilgisayar kullanmaya uzaktırlar. Bilgisayar kullanmayı tercih etmezler ve kaçınırlar.

İntenet ile ilgili şeylerden uzak dururlar. Veri ve dosyalarını saklamaya çalışırlar.

Önceden kullandıklarından daha az veya belki de hiç bilgisayar kullanmazlar.

Bu tarz davranışlarda bulunan ve belirti gösteren kişiler için psikolojik bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Bu insanlarda siber saldırıya uğraşmış hissiyatı alınabilir. Siber saldırı altındaki kişinin tespit edilmesi halinde onunla etkili şekilde iletişim kurabilmek oldukça önemlidir. İletişim kurmaya çalışırken amacınız yardım etmek olsa da karşıdaki kişiyi korkutabilme ihtimaliniz oldukça yüksektir. Vermeye çalıştığınız destek işe yaramazsa kişiyi, psikolojik destek alması konusunda destekleyip yardımı başkasından alması gerektiğini söylemelisiniz.