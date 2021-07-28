Shark Tank’ta görülen 5 aracı test eden aletler nelerdir?

Yapılan araçları test etmek için işinde uzman olan kişiler belirlendi. Araçların dayanıklığı gibi birçok özelliğine bakılmaktadır. Tasarım uzmanları test etmek için kullandıkları gereçler şu şekildedir;

5 kahve aleti

5 peynir aleti

5 sebze aleti

5 meyve aleti

5 kahvaltılık ürün

5 kek yapma aletleri

5 barmen aleti

Şarap açmak için gerekli aletler

Dominic Dawes jimnastik sorularını yanıtlıyor. Simon Biles jimnastik efsanelerini gerçek dışı olduğunu belirtti.

Araba galerisi olan 43 milyon dolarlık bir konağı turlayın

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Brad ve Lisa 9 çeşit turşu deniyor

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Şarap etiketlerini okumak için ipuçları

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Selena Gomez’in En İyi (ve En Kötü) Moda Anları

Kariyerinde önemli noktaları kıran ünlüler: Katherine Hahn | Eric Bana | Zack Snyder | Kapat | Dolly Parton | Gerard Butler | Jim Parsons | Joseph Gordon-Levitt | Seth Yeşil | Simon Pegg | Anna Kendrick | Kristen Bell | Mark Wahlberg | Martin Freeman | Anthony Mackie | Harrison Ford

NASA, Mars helikopterini neden yaptı?

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Elizabeth Olsen 10 çeşit peynir deniyor

Her peynir türü nasıl kesilir

Ev yapımı mantı geliştirmek için ipuçları | Fırında patates | Karides ve irmik | Biryani | battaniyeli domuzlar | gözleme | köfte | pasta katmanları | köri | kebap | domuz rostosu | çorba | Kötü Tay | helezon yay | Bloody Mary Kokteylleri | sandviç bisküviler | muhallebi | Köfte | bisküvi | Biber dolması | Tavuklu sandviçler | bamya | ızgara balık tarifleri | Vejetaryen burger | çikolatalı kek | Balık ve patates kızartması | elmalı turta | patates salatası | kızarmış pirinç

Gürcistan’daki Therese Gibson Sarayı turu

Cara Delevingne’nin Los Angeles’taki evinde bir tur atın

Big Sean’ın Beverly Hills’deki malikanesinde bir tur

Naomi Campbell’ın Kenya’daki lüks villasında bir tur atın

Hazırlanışı: balık ve patates kızartması | Abur cubur | romlu dondurma | kaburga | tavuk pisliği | Matcha peynirli kek | akçaağaç şurubu | Patates kızartması | Vejetaryen Köfte | Domuz Bonfile | kore omleti | Fırında öğle yemeği cips | Nihai kahvaltı sandviçi | Tatlı ve tuzlu domuz pirzolası | Tavuk Afritada | Moden bir dokunuşla Beef Wellington