Shark Tank’ta görülen 5 aracı test eden aletler nelerdir?

Yapılan araçları test etmek için işinde uzman olan kişiler belirlendi. Araçların dayanıklığı gibi birçok özelliğine bakılmaktadır. Tasarım uzmanları test etmek için kullandıkları gereçler şu şekildedir;
- 5 kahve aleti
- 5 peynir aleti
- 5 sebze aleti
- 5 meyve aleti
- 5 kahvaltılık ürün
- 5 kek yapma aletleri
- 5 barmen aleti
- Şarap açmak için gerekli aletler
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