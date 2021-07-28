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Shark Tank’ta görülen 5 aracı test eden aletler nelerdir?

Birçok ülkelerin birleşmesiyle yapılmak istenilen araçlar tasarım ve kullanılabilirlik uzmanı tarafından denetlenmeye karar verildi. Yapılan araçları merak eden vatandaş araştırmalara başladı. Özellikleri ve ne zaman piyasa sürüleceği hakkında sorular devam etmektedir. İşte Shark Tank’ta yapılan araçlar hakkında detaylar haberimizde

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:47
Shark Tank’ta görülen 5 aracı test eden aletler nelerdir?
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Yapılan araçları test etmek için işinde uzman olan kişiler belirlendi. Araçların dayanıklığı gibi birçok özelliğine bakılmaktadır. Tasarım uzmanları test etmek için kullandıkları gereçler şu şekildedir;

  • 5 kahve aleti
  • 5 peynir aleti
  • 5 sebze aleti
  • 5 meyve aleti
  • 5 kahvaltılık ürün
  • 5 kek yapma aletleri
  • 5 barmen aleti
  • Şarap açmak için gerekli aletler

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Son Güncelleme: 28.07.2021 13:47
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