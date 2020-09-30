Sevilen oyun FIFA 21’in çıkış tarihi belli oldu!

Dünyaca ünlü dev firma Electronic Arts’ın geliştirdiği ve milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynanan FIFA 21’in ne zaman çıkacağı sonunda belli oldu. Öncelikle konsol oyuncuları tarafından, ardından PC oyuncuları tarafından beğenilerek oynanan FIFA serisinin yeni oyunu için bekleyişte heyecan katsayısı daha da arttı.

19 Haziran 2020 tarihinde tanıtımı gerçekleştirilen FIFA 21’de ikonik karakter olarak Eric Cantona’nın yer alacağı ifade edilmişti. Yakın bir tarihte yeni konsol olan PS5’in satışa çıkacağının ifade edilmesi üzerine oyun severler PS4 için aldıkları oyunları nasıl yeni konsola transfer edebileceklerini merak ediyorlardı. FIFA 21 tarafından yapılan açıklama kapsamında, PS4 kapsamında oyun kaydı alan oyuncuların kayıtlarının PS5’e sorunsuz bir şekilde aktarılacağı ifade edildi.

FIFA 21 Ne Zaman Çıkacak?

FIFA 21’in oyun konsolları için 9 Ekim 2020’de çıkacağı ifade ediliyor. Ayrıca elde edilen bilgilere göre merakla beklenen oyun EA Access üyelerine 10 gün daha önce açılacak ve erkenden oynama imkanı tanınacak.

FIFA 21 Fiyatları

PS4 Fiyatı

Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)

Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)

Ultimate Sürüm: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)

Xbox One Fiyatı

Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL)

Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL)

Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL)

PC (Steam) Fiyatı

Standart Sürüm: 419,99 TL

Şampiyonlar Sürümü: 559,99 TL

Ultimate Sürüm: 599,99 TL